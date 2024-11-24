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عاجل| بلدية إربد تؤكد استمرارية دعم المحال التجارية

25 نوفمبر 2024
عاجل| بلدية إربد تؤكد استمرارية دعم المحال التجارية

وطنا اليوم_أكد رئيس بلدية إربد الكبرى أنه لن يتم التعرض للمحال التجارية والبسطات المرخصة داخل السوق، في حين ستتم إزالة البسطات التي تعيق حركة المرور في الشوارع. وقدّرت البلدية تضرر أكثر من 100 بسطة و50 محلاً تجارياً داخل سوق البالة المجاور لتل إربد جراء الحريق الذي شب مؤخراً.

 

وفي شأن آخر، أعلنت بلدية إربد الكبرى عن إطلاق عطاء لإنشاء صالة متعددة الأغراض بتكلفة قدرها 84 ألف دينار وبمساحة 540 متر مربع. وقد تم توقيع الاتفاقية مع مؤسسة شقيرات للمقاولات الإنشائية، بحضور رئيس البلدية المهندس نبيل الكوفحي وأعضاء مجلس المحافظة، حيث يُتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع 60 يوماً.

 

كما نظمت بلدية إربد الكبرى، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، ورشة عمل توعوية للعاملات في القطاع الحكومي حول الحملة التوعوية لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار جهود البلدية لتعزيز الوعي المجتمعي من خلال ورش تدريبية تهدف إلى تحسين الأداء البلدي ومكافحة الآفات الاجتماعية.

 

من جانب آخر، أكد رئيس بلدية بني عبيد، المهندس جمال أبو عبيد، أنه تم تسوية كافة القضايا المالية والإدارية العالقة بين بلدية بني عبيد وبلدية إربد الكبرى، بما في ذلك ما يتعلق بحدائق الملك عبدالله، حيث تم الاتفاق على أن تقوم بلدية بني عبيد بإدارة وتطوير الحدائق. كما أشار إلى أنه لا توجد أي معوقات بشأن إنشاء السوق المركزي الجديد في منطقة النعيمة، موضحاً أن وزير الإدارة المحلية يعمل على التنسيق مع الحكومة لطرح المشروع كعطاء على مستوى المحافظة بنظام الأسهم، حيث يتم حالياً إجراء دراسة للمشروع.


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