وفاة الملحن المصري محمد رحيم تصدم الوسط الفني

وطنا اليوم:بعد أن كثر الحديث عن سبب وفاة الملحن المصري محمد رحيم، وتضارب الأقاويل في البداية عن وجود شبهة جنائية، ثم التأكد من أن الوفاة طبيعية، رجح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن تكون وفاة الملحن محمد رحيم نتيجة اختلال كهربائي حاد في البطين الأيسر للقلب.

وقال الدكتور جمال شعبان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل “فيسبوك”: “غالبا حصل له اختلال كهربائي حاد في البطين الأيسر؛ نتيجة جلطة حادة في الشريان التاجي، أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية”.

وأضاف: “هذا تسبب في سقوطه وارتطامه وحدوث كدمات وجرح وزرقة، ومفارقته الحياة”.

وكانت وفاة الملحن محمد رحيم، 45 عاما، أثارت حالة من الجدل والشكوك حول سبب الوفاة، بعد إعلان شقيقه تأجيل الجنازة عدّة مرات، لوجود خدوش في جثته، قبل أن تصرح النيابة بإجراء الكشف الطبي الظاهري على الجثمان، ولاحقا السماح بدفنه، اليوم الأحد.

وبحسب تقرير مفتش الصحة فإن الوفاة مر عليها أكثر من 24 ساعة وهو ما تسبب في وجود انتفاخ في البطن، بالإضافة للاشتباه في وجود خدوش وجروح بمنطقة الساقين والقدمين.

وبعد التحقيقات، قال مصدر أمني إن المعاينة والتحريات خلصت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الإصابات المثبتة في تقرير مفتش الصحة ليست نتيجة اعتداء، مرجحًا أن تكون ناتجة عن حالته المرضية، خاصة أنه كان يعاني منذ أشهر من أزمات صحية.

جنازة محمد رحيم

وشيع ظهر اليوم الأحد جثمان الملحن الراحل محمد رحيم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص العديد من نجوم الفن على حضور تشييع جثمان صديقهم الملحن الراحل، ومن أبرزهم الفنان محمد منير والفنان تامر حسني والفنان محمد حماقي، والملحن عزيز الشافعي، ومصطفى حجاج، ومصطفى قمر وحميد الشاعري.

أعمال محمد رحيم الموسيقية

محمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال أغنية وغلاوتك وكانت أول ألحانه وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله، حيث كان لم يكمل 22 من عمره.

وبعدها تعاون مع الكتير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، وأنغام، وأصالة نصري، ومحمد حماقي، وآمال ماهر، وإليسا، وحسين الجسمي، وهشام عباس، وخالد عجاج، وخالد سليم، ومحمد محيي، وسميرة سعيد، وشيرين عبد الوهاب، ووردة الجزائرية وآخرون.