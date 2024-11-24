ماذا جاء في زيارة الصفدي إلى نواب جبهة العمل الإسلامي؟

وطنا اليوم:زار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ونائبه الأول مصطفى الخصاونة، السبت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في مقر الحزب.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من قبل النائب الصفدي لكتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي عقب انتخابه رئيسًا لمجلس النواب العشرين.

وكان في استقبال الصفدي، رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي ونواب الكتلة الى جانب النائب الأول لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور غازي الدويك.

وجاءت زيارة رئيس مجلس النوّاب، للتنسيق والتعاون مع نواب كتلة الحزب، من أجل الخروج بقواسم مشتركة تحت قبة البرلمان تخدم الوطن المواطن، والنقاش حول “اللجان النيابية الدائمة” وآلية العمل بها خلال الفترة القادمة.

ووصف نوّاب حزب جبهة العمل الإسلامي، خطوة زيارة الصفدي بالمقدرة، وأنها تحمل رسائل إيجابية تعزز أن يكون نواب المجلس “العشرين” فريقا واحدا يحرص على الوحدة الوطنية وقوة الجبهة الداخلية.

وأكد نواب الحزب خلال استقبالهم الصفدي، أهمية أن يشعر الناس بالدور الحقيقي للكتل الحزبية، مشيرين الى أن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي تأخذ بجدية تامة خطوات الحكومة بالتحديث السياسي.

وأكد النواب على أن وجود أصحاب الاختصاص أمر مهم في اللجان النيابية.

بدوره أكد الصفدي أن جميع أعضاء مجلس النواب هاجسهم الهم الوطني وخدمة المواطن، مشدداً على أن جلالة الملك والجيش والأجهزة الأمنية وأمن الوطن هي ثوابت راسخة وعنوان لاستقرار الوطن وصلابته.

وقال إن اللجان النيابية تتوازى بالأهمية مع “المكتب الدائم”، مثنياً في حديثه على الكفاءات التي تضمها كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي.

وأكد الصفدي أهمية اتخاذ القرارات في المجلس بشكل يعبر عن توافقات الكتل، مشدداً على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل.

وقال الصفدي: لن يتم إقصاء أي تيار والجميع معني بروح الزمالة والتعاون والتوافق في انتخابات اللجان.

بدورهم أعاد نوّاب كتلة جبهة العمل الإسلامي، التأكيد لـ “الصفدي”، على أن الكتلة تقدّم مصلحة الوطن دائمًا، وستعمل بجدّ مهما كانت مناصبها في اللجان.

وثمن النواب خطوة الصفدي بزيارة كتلة نواب الحزب ودعوه إلى تكثيف الجلسات الرقابية للمجلس، مؤكدين أن أيديهم ستبقى ممدودة لباقي الأحزاب تحت القبة وخارجها من أجل الوصول إلى توافق بأقصى درجاته، كما شددوا على أن الاتفاق مهم بين الأحزاب لتقوية مجلس النواب