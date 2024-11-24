أورنج الأردن تتوج جهودها في نشر الثقافة الرقمية بالفوز بجائزة بناء المهارات الرقمية

وطنا اليوم:من خلال أكثر من 50 موقعاً في جميع أنحاء المملكة وبرامج رقمية متكاملة، منفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية (ODC) أسهمت في بناء مهارات ما يزيد على 27 ألف مشاركة ومشارك، توجت أورنج الأردن جهودها في هذا المجال بالحصول على جائزة “بناء المهارات الرقمية” في فئة الشركات التي تحدث أثراً مجتمعياً مستداماً.

وجاء الإعلان عن فوز أورنج على هامش الحفل الختامي لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتMENA ICT Forum 2024 بنسخته العاشرة والتي شهدت إطلاق جوائز الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأول مرة، بمشاركة كبيرة من الشركات ما يعكس مدى التقدم الذي أحرزته في مجال التكنولوجيا والابتكار فضلاً عن جهودها المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة كما ستسهم هذه الجوائز في تعزيز التنافسية بين الشركات.

ويأتي هذا الفوز في إطار الأثر المجتمعي والمستدام المتحقق من البرامج المتكاملة التي تنفذها أورنج، والتي تتمحور حول الابتكار والشراكات، وتشمل المراكز المجتمعية الرقمية، ومراكز المرأة الرقمية، وأكاديمية البرمجة، ومدرسة البرمجة، وأورنج Coursat، ومختبرات التصنيع الرقمي، و BIG by Orange، وملتقى الابتكار، وحاضنات ومسرعات الأعمال، وحاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي، والتي تشكل جميعها مساحة تعليمية تفاعلية للمشاركات والمشاركين لتعزيز مهاراتهم الحياتية والتقنية والرقمية، ما يمكنهم من الانضمام إلى سوق العمل أو بدء مسيرة ريادية أو الانضمام إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتطور.

وجاء فوز أورنج عقب استكمال معايير الجائزة المتمثلة في الإسهام في تحقيق أثر مستدام من خلال حلول وأفكار مبتكرة بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمعات، حيث قيّمت لجنة تحكيم من مختلف دول العالم مدى التزام الشركات بهذه المعايير للإعلان عن الشركات الفائزة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الجوائز لم تقتصر على أورنج فقط، بل شملت أيضاً إحدى الشركات المنضمة لحاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي وهي شركة Phytobase Solutions والتي فازت بجائزة ريادة التكنولوجيا الزراعية حيث تقدم الشركة نظاماً للتكنولوجيا الزراعية قائماً على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.