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النائب السابق ميادة شريم : أحداث الرابية تصرفات غير مسؤولة لا تعكس أخلاق شعبنا

24 نوفمبر 2024
النائب السابق ميادة شريم : أحداث الرابية تصرفات غير مسؤولة لا تعكس أخلاق شعبنا

وطنا اليوم:أدانت النائب السابق والمدير العام لمجلس قلقيلية الخيري ميادة شريم الأحداث المؤسفة التي وقعت صباح اليوم في منطقة الرابية، معتبرة أنها تصرفات غير مسؤولة لا تعكس أخلاق الشعب الأردني الأصيل.
وأكدت شريم في تصريح صحفي، أن هذه التصرفات المرفوضة لا تمثل إلا فئة ضالة بعيدة كل البعد عن قيم المجتمع الأردني الذي لطالما كان نموذجًا في التلاحم والالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.
وأشارت شريم إلى أن الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي محاولات تهدف إلى زعزعة أمن الوطن واستقراره، وقالت: “إن وحدة الأردنيين وتماسكهم تحت راية القيادة الهاشمية هو الحصن المنيع الذي يحمي الأردن من كل التحديات”.
واختتمت شريم تصريحها بالدعاء أن يحفظ الله الأردن وشعبه وقيادته، مؤكدة أن الأردن سيبقى دائمًا قويًا ومتماسكًا في وجه كل الفتن


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