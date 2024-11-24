شركة زين تعود مصابي الأمن العام ضمن الوقفة الأردنية خلف الوطن والنشامى

وطنا اليوم:منذ ساعات فجر اليوم الأحد توالت أصداء الاعتداء الإرهابي الذي نفّذه أحد المطلوبين وأدّى إلى إصابة أفراد دورية أمنية في منطقة الرابية، حيث توحّد الخطاب الأردني كما العادة نابذاً للإرهاب وأهله، ومجدِّداً الانتماء لهذا الوطن، والولاء لقيادته الهاشمية، والاعتزاز بنشامى ونشميات الأجهزة الأمنية الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل رفعة الأردن وسلامة أبنائه وبناته.

واتّسم المشهد الأردني بصورته البهية المعهودة من تعاضد وتلاحم بين أبناء الأردن وكافة أجهزته ومؤسساته من القطاعين العام والخاص وعلى كافة المستويات، حيث عبر الأردنيون عن التفافهم حول قيادتهم الحكيمة وفخرهم واعتزازهم بهذا الوطن وتقديرهم لتضحيات نشامى الأمن العام وكافة الأجهزة الأمنية.

وحرصت شركة زين الأردن على مواصلة دورها الوطني تجاه الوطن والنشامى، حيث زار وفد من الشركة مصابي الأمن العام الذين يرقدون على أسرّة الشفاء في مدينة الحسين الطبية للاطمئنان على صحتهم، وعبّروا لهم باسم عائلة زن وجميع الأردنيين والأردنيات عن فخرهم واعتزازهم بما يقدمونه للأردن والأردنيين، مجددين شكرهم لما يبذلونه ليبقى هذا الثرى الطهور عزيزاً منيعاً آمناً مطمئناً، بحكمة قيادته الهاشمية وبهمّة أبنائه وبناته من نشامى ونشميات الأجهزة الأمنية وكل حملة الشعار، وتمنوا لهم الشفاء العاجل ليعودوا ويزيّنوا الميادين بحضورهم البهي