بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

شركة زين تعود مصابي الأمن العام ضمن الوقفة الأردنية خلف الوطن والنشامى

24 نوفمبر 2024
شركة زين تعود مصابي الأمن العام ضمن الوقفة الأردنية خلف الوطن والنشامى

وطنا اليوم:منذ ساعات فجر اليوم الأحد توالت أصداء الاعتداء الإرهابي الذي نفّذه أحد المطلوبين وأدّى إلى إصابة أفراد دورية أمنية في منطقة الرابية، حيث توحّد الخطاب الأردني كما العادة نابذاً للإرهاب وأهله، ومجدِّداً الانتماء لهذا الوطن، والولاء لقيادته الهاشمية، والاعتزاز بنشامى ونشميات الأجهزة الأمنية الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل رفعة الأردن وسلامة أبنائه وبناته.
واتّسم المشهد الأردني بصورته البهية المعهودة من تعاضد وتلاحم بين أبناء الأردن وكافة أجهزته ومؤسساته من القطاعين العام والخاص وعلى كافة المستويات، حيث عبر الأردنيون عن التفافهم حول قيادتهم الحكيمة وفخرهم واعتزازهم بهذا الوطن وتقديرهم لتضحيات نشامى الأمن العام وكافة الأجهزة الأمنية.
وحرصت شركة زين الأردن على مواصلة دورها الوطني تجاه الوطن والنشامى، حيث زار وفد من الشركة مصابي الأمن العام الذين يرقدون على أسرّة الشفاء في مدينة الحسين الطبية للاطمئنان على صحتهم، وعبّروا لهم باسم عائلة زن وجميع الأردنيين والأردنيات عن فخرهم واعتزازهم بما يقدمونه للأردن والأردنيين، مجددين شكرهم لما يبذلونه ليبقى هذا الثرى الطهور عزيزاً منيعاً آمناً مطمئناً، بحكمة قيادته الهاشمية وبهمّة أبنائه وبناته من نشامى ونشميات الأجهزة الأمنية وكل حملة الشعار، وتمنوا لهم الشفاء العاجل ليعودوا ويزيّنوا الميادين بحضورهم البهي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:33

اشتعال حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها في مطار أنطاليا التركي

03:33

غالانت سيسافر قريبا إلى واشنطن بعد صدور مذكرة اعتقاله

02:11

مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها وتؤكد على عدد من الإجراءات

01:31

جمعية الفنادق الأردنية تستنكر وتشجب العمل الإرهابي الجبان بحق أبنائنا في الأمن العام

01:07

نواب الأردن بضيافة البدادوة

00:05

عاجل| بلدية إربد تؤكد استمرارية دعم المحال التجارية

23:22

عاجل | افتتاح مركز الخدمات الحكومية التجريبي في معان

22:12

إعلام إسرائيلي يتحدث عن اتفاق وشيك مع لبنان

21:33

حزب إرادة وحزب الوطني الإسلامي يطالبان برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 300 دينار وربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم السنوي

21:02

وفاة الملحن المصري محمد رحيم تصدم الوسط الفني

20:51

العرموطي يوجه 12 سؤالًا للحكومة حول سرقة سفارتنا في باريس

20:36

صلاح يهدي ليفربول فوزا مثيرا على ساوثهامبتون

وفيات
وفيات الأحد 24-11-2024وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024وفيات الأربعاء 20-11-2024وفيات الاثنين 18-11-2024