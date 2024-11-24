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نتنياهو لسكان غزة: عليكم الاختيار بين الحياة والموت

24 نوفمبر 2024
نتنياهو لسكان غزة: عليكم الاختيار بين الحياة والموت

وطنا اليوم:وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة لسكان غزة، تحمل مطالبة بالعمل على تحرير الأسرى في القطاع مع تلويح بـ”مصير قاتم”.
وقال نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الأحد: “أناشد سكان غزة. يمكنكم اختيار الحياة وضمان مستقبلكم ومستقبل عائلاتكم، أو يمكنكم التشبث بالدمار والموت. القرار لكم. اختاروا الحياة”.
وكان نتنياهو يتحدث، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، عن مصير عشرات الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس داخل قطاع غزة.
وقال: “نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لإعادة جميع الأسرى. نحاول استنفاد كل فرصة وكل شق. لن أتحدث بالتفصيل عن الأمر”.
وكرر رئيس الوزراء عرضه بمنح 5 ملايين دولار لمن يحرر أسيرأ حياً.
كما قال إن إسرائيل تتحقق من مقطع فيديو لحماس، السبت، يظهر جثة لرهينة قالت الحركة إنها قتلت في غارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة، وأشار نتنياهو إلى أنه تحدث إلى والدة الرهينة.
ويعتقد أن هناك نحو 100 أسير إسرائيلي في قطاع غزة الآن، نحو نصفهم فقط على قيد الحياة، وفق تقديرات السلطات الإسرائيلية.


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