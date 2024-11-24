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35 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

24 نوفمبر 2024
35 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 4 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و 94 جريحا.
وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44211 شهيدا و104567جريحا.


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