35 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 4 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و 94 جريحا.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44211 شهيدا و104567جريحا.