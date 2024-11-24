رئيسا الوزراء والنواب: غايتنا تنفيذ مضامين خطاب العرش السامي

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأحد، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي قدم التهنئة للصفدي بثقة زملائه النواب بانتخابه رئيسا للمجلس.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعكس التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش السامي، والذي شكل خارطة طريق يسير النواب والحكومة على هديها من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية ومواصلة تنفيذ مسارات التحديث الشاملة.

كما جرى استعراض الاستحقاقات الدستوريَّة المقبلة، وفي مقدمتها موعد تقديم الحكومة لبيانها الوزاري أمام مجلس النوَّاب.

وقال الصفدي، إن مجلس النواب يدرك التحديات الماثلة أمام الدولة، مؤكداً أن هاجس جميع أعضاء المجلس خدمة الوطن والمواطن ولن تكون أجندتهم إلا الأردن وخدمة شعبه امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش السامي، و الذي يستوجب تعاوناً مع الحكومة وفق الأطر الدستورية وبما يمكننا من توحيد الأهداف وإن اختلفنا في الأدوار.

وحضر اللقاء: وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، وأعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب، والنائب الأول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني أحمد الهميسات، ومساعدا رئيس المجلس النائب محمد المراعية والنائب هدى نفاع