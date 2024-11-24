بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

رئيسا الوزراء والنواب: غايتنا تنفيذ مضامين خطاب العرش السامي

24 نوفمبر 2024
رئيسا الوزراء والنواب: غايتنا تنفيذ مضامين خطاب العرش السامي

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأحد، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي قدم التهنئة للصفدي بثقة زملائه النواب بانتخابه رئيسا للمجلس.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعكس التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش السامي، والذي شكل خارطة طريق يسير النواب والحكومة على هديها من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية ومواصلة تنفيذ مسارات التحديث الشاملة.
كما جرى استعراض الاستحقاقات الدستوريَّة المقبلة، وفي مقدمتها موعد تقديم الحكومة لبيانها الوزاري أمام مجلس النوَّاب.
وقال الصفدي، إن مجلس النواب يدرك التحديات الماثلة أمام الدولة، مؤكداً أن هاجس جميع أعضاء المجلس خدمة الوطن والمواطن ولن تكون أجندتهم إلا الأردن وخدمة شعبه امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش السامي، و الذي يستوجب تعاوناً مع الحكومة وفق الأطر الدستورية وبما يمكننا من توحيد الأهداف وإن اختلفنا في الأدوار.
وحضر اللقاء: وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، وأعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب، والنائب الأول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني أحمد الهميسات، ومساعدا رئيس المجلس النائب محمد المراعية والنائب هدى نفاع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:33

اشتعال حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها في مطار أنطاليا التركي

03:33

غالانت سيسافر قريبا إلى واشنطن بعد صدور مذكرة اعتقاله

02:11

مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها وتؤكد على عدد من الإجراءات

01:31

جمعية الفنادق الأردنية تستنكر وتشجب العمل الإرهابي الجبان بحق أبنائنا في الأمن العام

01:07

نواب الأردن بضيافة البدادوة

00:05

عاجل| بلدية إربد تؤكد استمرارية دعم المحال التجارية

23:22

عاجل | افتتاح مركز الخدمات الحكومية التجريبي في معان

22:12

إعلام إسرائيلي يتحدث عن اتفاق وشيك مع لبنان

21:33

حزب إرادة وحزب الوطني الإسلامي يطالبان برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 300 دينار وربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم السنوي

21:02

وفاة الملحن المصري محمد رحيم تصدم الوسط الفني

20:51

العرموطي يوجه 12 سؤالًا للحكومة حول سرقة سفارتنا في باريس

20:36

صلاح يهدي ليفربول فوزا مثيرا على ساوثهامبتون

وفيات
وفيات الأحد 24-11-2024وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024وفيات الأربعاء 20-11-2024وفيات الاثنين 18-11-2024