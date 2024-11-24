صناعة عمان توقّع اتفاقية لتطوير أول منصة إلكترونية لتبادل النفايات الصناعية في الأردن

وطنا اليوم:في خطوة رائدة لتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، وقّعت غرفة صناعة عمّان اتفاقية مع شركة الصدى للتكنولوجيا (“ايكو تكنولوجي – الأردن”) لإنشاء أول منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية في الأردن. تأتي هذه المبادرة بدعم من التعاون الدولي الألماني (GIZ) ضمن إطار مشروع “تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية”، الممول من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

وأكدت الغرفة على أهمية هذه المنصة باعتبارها حلاً مبتكراً لتسهيل إعادة استخدام وتدوير النفايات الصناعية. حيث انه بدلاً من التخلص من المخلفات بطرق تقليدية ومكلفة، ستعمل هذه المنصة كأداة لتعزيز التكافل الصناعي من خلال ربط الصناعات التي تمتلك مخلفات صناعية مع مصانع أخرى يمكنها استخدامها كمواد أولية أو مدخلات إنتاج، مما يسهم في تقليل التأثير البيئي وتعظيم الفوائد الاقتصادية لجميع الأطراف.

وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق اقتصاد دائري في الأردن، حيث تهدف المنصة إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد والاستفادة المثلى من النفايات الصناعية، مما ينعكس إيجابًا على البيئة والاقتصاد الوطني. ستتيح المنصة للصناعات التي تمتلك فائضًا من النفايات فرصة التواصل مع مصانع أخرى يمكنها استخدام هذه النفايات كمواد أولية أو مدخلات إنتاج، ما يسهم في تقليل التأثير البيئي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين القطاعات الصناعية المختلفة. كما ستوفر المنصة سوقًا لتبادل النفايات الصناعية والمنتجات الثانوية كموارد قيمة، مما يدعم الامتثال للمعايير البيئية ويعزز الاقتصاد الدائري من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وتشمل الاتفاقية تطوير منصة متكاملة يسهل الوصول إليها عبر أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية. ستوفر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تمكّن الشركات من تسجيل المخلفات الصناعية بسهولة، تحديد نوع وكمية النفايات. وسوف تحتوي معلومات وأدوات مميزة لخدمة الصناعات في كفاءة استخدام الموارد.

وتسعى المنصة لجذب استثمارات محلية وأجنبية في مجال تبادل النفايات والتكنولوجيا البيئية، مما يعزز قدرة الأردن على تحقيق التنمية المستدامة