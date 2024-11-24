بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

عمان الأهلية الثانية محلياً على الجامعات الاردنية بتصنيف التايمز لجودة البحوث العلمية متعددة التخصصات 2025

24 نوفمبر 2024
عمان الأهلية الثانية محلياً على الجامعات الاردنية بتصنيف التايمز لجودة البحوث العلمية متعددة التخصصات 2025

وطنا اليوم:واصلت جامعة عمان الأهلية تعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي، محققةً إنجازاً متميزاً بتصدرها قائمة الجامعات الخاصة في الأردن واحتلالها المركز الثاني محلياً على الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة ضمن تصنيف التايمز لجودة البحوث العلمية متعددة التخصصات لعام 2025 (Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2025).
يأتي هذا التصنيف ليؤكد مكانة الجامعة كمنارة علمية وبحثية رائدة، إذ يُعتبر تصنيف التايمز من أبرز التصنيفات الدولية التي تقيس جودة البحوث العلمية متعددة التخصصات، مع التركيز على تأثير الأبحاث المنشورة وأهميتها في معالجة التحديات العلمية والمجتمعية على المستويات المحلية والعالمية.

والتصنيف يرتكزعلى ثلاثة محاور رئيسية:

1. المدخلات: تشمل تمويل البحوث العلمية متعددة التخصصات، ودعم البحوث من قِبل الصناعة.

2. العمليات: تتضمن توافر المرافق البحثية المتقدمة، ودعم الإدارة، وآليات الترقية الأكاديمية.

3. المخرجات: تشمل عدد الأبحاث المنشورة، جودتها وتأثيرها، ومدى استفادتها في مجالات متعددة.

الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة أكد في تعليقه على هذا الإنجاز: أن هذا النجاح يعكس التزام الجامعة بتطوير البحث العلمي وخلق بيئة أكاديمية مبتكرة تعزز التعاون بين مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى باستمرار لدعم الباحثين وتوفير البنية التحتية المتقدمة بما يواكب أحدث المعايير العالمية.
وأضاف الدكتور حمدان: “هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الدؤوب الذي بذلته أسرة الجامعة في سبيل تعزيز مكانة الجامعة عالمياً، وسنعمل جاهدين على الاستمرار في تحقيق التميز والريادة.”
ويُظهر التصنيف تفوق جامعة عمان الأهلية في المساهمة بتطوير منظومة البحث العلمي في الأردن، بما يدعم اقتصاد المعرفة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقاً للرؤى الملكية السامية وخطط النمو الوطني.
بهذا الإنجاز، تؤكد جامعة عمان الأهلية ريادتها في تقديم تعليم وبحث علمي متميز يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تعزيز مكانة الأردن على خريطة التعليم العالي العالمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:33

اشتعال حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها في مطار أنطاليا التركي

03:33

غالانت سيسافر قريبا إلى واشنطن بعد صدور مذكرة اعتقاله

02:11

مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها وتؤكد على عدد من الإجراءات

01:31

جمعية الفنادق الأردنية تستنكر وتشجب العمل الإرهابي الجبان بحق أبنائنا في الأمن العام

01:07

نواب الأردن بضيافة البدادوة

00:05

عاجل| بلدية إربد تؤكد استمرارية دعم المحال التجارية

23:22

عاجل | افتتاح مركز الخدمات الحكومية التجريبي في معان

22:12

إعلام إسرائيلي يتحدث عن اتفاق وشيك مع لبنان

21:33

حزب إرادة وحزب الوطني الإسلامي يطالبان برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 300 دينار وربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم السنوي

21:02

وفاة الملحن المصري محمد رحيم تصدم الوسط الفني

20:51

العرموطي يوجه 12 سؤالًا للحكومة حول سرقة سفارتنا في باريس

20:36

صلاح يهدي ليفربول فوزا مثيرا على ساوثهامبتون

وفيات
وفيات الأحد 24-11-2024وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024وفيات الأربعاء 20-11-2024وفيات الاثنين 18-11-2024