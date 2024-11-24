عمان الأهلية الثانية محلياً على الجامعات الاردنية بتصنيف التايمز لجودة البحوث العلمية متعددة التخصصات 2025

وطنا اليوم:واصلت جامعة عمان الأهلية تعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي، محققةً إنجازاً متميزاً بتصدرها قائمة الجامعات الخاصة في الأردن واحتلالها المركز الثاني محلياً على الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة ضمن تصنيف التايمز لجودة البحوث العلمية متعددة التخصصات لعام 2025 (Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2025).

يأتي هذا التصنيف ليؤكد مكانة الجامعة كمنارة علمية وبحثية رائدة، إذ يُعتبر تصنيف التايمز من أبرز التصنيفات الدولية التي تقيس جودة البحوث العلمية متعددة التخصصات، مع التركيز على تأثير الأبحاث المنشورة وأهميتها في معالجة التحديات العلمية والمجتمعية على المستويات المحلية والعالمية.

والتصنيف يرتكزعلى ثلاثة محاور رئيسية:

1. المدخلات: تشمل تمويل البحوث العلمية متعددة التخصصات، ودعم البحوث من قِبل الصناعة.

2. العمليات: تتضمن توافر المرافق البحثية المتقدمة، ودعم الإدارة، وآليات الترقية الأكاديمية.

3. المخرجات: تشمل عدد الأبحاث المنشورة، جودتها وتأثيرها، ومدى استفادتها في مجالات متعددة.

الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة أكد في تعليقه على هذا الإنجاز: أن هذا النجاح يعكس التزام الجامعة بتطوير البحث العلمي وخلق بيئة أكاديمية مبتكرة تعزز التعاون بين مختلف التخصصات، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى باستمرار لدعم الباحثين وتوفير البنية التحتية المتقدمة بما يواكب أحدث المعايير العالمية.

وأضاف الدكتور حمدان: “هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الدؤوب الذي بذلته أسرة الجامعة في سبيل تعزيز مكانة الجامعة عالمياً، وسنعمل جاهدين على الاستمرار في تحقيق التميز والريادة.”

ويُظهر التصنيف تفوق جامعة عمان الأهلية في المساهمة بتطوير منظومة البحث العلمي في الأردن، بما يدعم اقتصاد المعرفة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقاً للرؤى الملكية السامية وخطط النمو الوطني.

بهذا الإنجاز، تؤكد جامعة عمان الأهلية ريادتها في تقديم تعليم وبحث علمي متميز يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تعزيز مكانة الأردن على خريطة التعليم العالي العالمية.