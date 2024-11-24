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الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة من نصف الضَّريبة الخاصَّة

24 نوفمبر 2024
الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة من نصف الضَّريبة الخاصَّة

وطنا اليوم:شدد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أنه لن يكون هناك تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة من نصف الضَّريبة الخاصَّة.
وكان مجلس الوزراء قرر يوم أمس السبت إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%، بالاضافة إلى إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55% .
وقال ، إننا على مدار 70 يوماً الماضية كنا على تواصل وتقدير للموقف، وقد شعرنا أن السيارات التي كانت موجودة في المناطق الحرة الموجودة في الشحن تكون قد وصلت إلى أرض المملكة وبالتالي قررنا منح هذا الاعفاء لغاية 31 / 12 / 2024.
وبين أن القرارات التي تتخذها الحكومة تكون بعد دراسة، وذلك للتعامل مع الوضع بطريقة حكيمة وموضوعية، وعليه فإن فترة الـ 70 يوماً كانت للسيارات التي تم شراؤها على الضريبة الخاصة القديمة وهي فترة للتعامل مع أعداد السيارات وترخيصها التي تبلغ حوالي 13 ألف سيارة.


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