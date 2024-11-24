الحاج توفيق يدعو لتكامل اقتصادي أردني – لبناني

وطنا اليوم:دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الى ضرورة اتخاذ خطوات عملية للوصول إلى تكامل اقتصادي وتوأمة اقتصادية بين الاردن ولبنان.

واكد الحاج توفيق، خلال محاضرة، بمنتدى الاعمال اللبناني الاردني في عمان، ان الروابط التي تجمع البلدين تحتم على القطاع الخاص استثمارها لتحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للطرفين.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الاحد، لفت الحاج توفيق خلال المحاضرة التي حضرها سيدات ورجال أعمال ومستثمرين ومدراء تنفيذيين لبنانيين مقيمين بالمملكة، ونائب السفير اللبناني في المملكة جورج فاضل، أن الوقوف مع لبنان الشقيق واجب أخلاقي وقومي ووطني.

وبين ان مجلس إدارة الغرفة سيقوم بالتنسيق مع رئيس المنتدى والسفارة اللبنانية بزيارة المستثمرين اللبنانيين في مواقعهم بهدف تسليط الضوء على الاستثمارات اللبنانية في الاردن، والوقوف على احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.”

ولفت الحاج توفيق الى ضرورة تشكيل مجلس استثماري لبناني أردني مشترك بين الغرفة والمستثمرين اللبنانيين ومدراء الشركات المقيمين بالمملكة، مؤكدا استعداد تجارة عمان لترتيب لقاءات مع الجهات المعنية لمعالجة أية قضايا تواجه المستثمرين اللبنانيين بالمملكة.

وجدد الحاج توفيق دعوته لإقامة معرض تجاري لبناني في الأردن، ودعوة أصحاب أعمال من الدول العربية لزيارته والاطلاع على المنتجات اللبنانية والترويج لها، وليكون الأردن نقطة لقاء بين القطاع الصناعي اللبناني والدول العربية.

ودعا إلى بناء شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين من خلال إقامة مصانع أو فروع للشركات اللبنانية في الأردن، حيث يمتلك لبنان خبرات متقدمة في بعض القطاعات التي يمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن غرفة تجارة عمان شكلت لجنة لسيدات الأعمال، وهي الأولى من نوعها على مستوى الغرف التجارية، مؤكدًا ضرورة لقاء اللجنة مع سيدات الأعمال اللبنانيات بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين سيدات الأعمال في كلا البلدين، ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير المشاريع التجارية والاستثمارية، وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.

ولفت إلى أن لجنة سيدات الأعمال في الغرفة، ستنظم مؤتمرًا في العام المقبل، يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والابتكارات التي يمكن أن تقودها سيدات الأعمال في المنطقة، داعيا سيدات الأعمال اللبنانيات للمشاركة في المؤتمر، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين سيدات الأعمال في البلدين .

واكد ان الأردن يوفر بيئة منافسة وآمنة وجاذبة للاستثمار، ويقدم تسهيلات كبيرة لأصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات لتشجيعهم على الاستثمار بالمملكة والاستفادة من الفرص القائمة بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط البلاد بأكبر تكتلات اقتصادية في العالم ، بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي، وما تضمنته من مبادرات جادة وطموحة.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة العمل معا لزيادة مبادلات البلدين التجارية تلبي الطموحات في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لديهما إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

يذكر أن صادرات المملكة الى لبنان بلغت خلال عام 2022 ما يقارب 56 مليون دينار، ارتفعت الى 59 مليون دينار العام الماضي، فيما تراجعت المستوردات إلى 67 مليون دينار في 2023، مقابل 80 مليون دينار في 2022.

من جانبه، أكد رئيس المنتدى نسيم الدادا، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واصفاً إياها بالتاريخية والمتميزة، مؤكدا ضرورة تعزيزها بالمجالات الاقتصادية من خلال شراكات تجارية واستثمارية.

وأشار الدادا الى ان المنتدى تأسس في عمان عام 2022 كمنصة للتواصل بين اصحاب العمل ومد جسور التعاون بين القطاع الخاص الاردني واللبناني ومناقشة المصالح والتحديات التي تؤثر على انشطتها.

يشار الى ان عدد الشركاء اللبنانيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان وصل إلى 214 شريكا برأسمال نحو 53 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات اللبنانية المسجلة لدى الغرفة 8 شركات برأسمال 314 مليون دينار.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى لبنان منذ بداية العام الحالي 789 شهادة بقيمة 15 مليون دينار