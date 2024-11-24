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الأمن: مطلق العيارات النارية لديه سجل جرمي ومطلوب على قضايا عدة

24 نوفمبر 2024
Jordanian police personnel guard at a checkpoint during the second day of a nationwide curfew, imposed for two days, amid fears of a rising number of coronavirus disease (COVID-19) cases in downtown Amman, Jordan October 17, 2020. REUTERS/Muhammad Hamed

وطنا اليوم:كشف مصدر أمني أن مطلق العيارات النارية باتجاه رجال الأمن في منطقة الرابية فجر اليوم مطلوب ولديه سجل جرمي سابق على خلفية قضايا جنائية عدة من أبرزها قضايا المخدرات.
وبيّن أن من بين القضايا المسجلة بحق هذا الشخص حيازة المخدرات وتعاطيها وفي أكثر من قضية، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وإلحاق الضرر بأملاك الغير، ومخالفة قانون الأسلحة النارية والذخائر .
ولفت، أن منفذ العمل الإرهابي، كان قد بادر وبشكل مباشر بإطلاق العيارات النارية تجاه طاقم دورية أمنية (نجدة) كان تتواجد في المكان قاصداً قتل أفرادها بواسطة سلاح أتوماتيكي كان مخبئاً بحوزته، إضافةً إلى عدد من الزجاجات والمواد الحارقة.
وأضاف أن رجال الأمن اتخذوا الاجراءات المناسبة للدفاع عن أنفسهم وطبقوا قواعد الاشتباك بحرفية عالية، للتعامل مع هذا الاعتداء الجبان على حياتهم وعلى حياة المواطنين من سكان الموقع.
وأوضح، أن رجال الأمن المصابين قد نُقلوا لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة الآن بعد إصابتهم بإصابات متوسطة، وأن التحقيقات متواصلة حول الحادثة.


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