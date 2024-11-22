عملة الـ بيتكوين تقترب من حاجز الـ100 ألف دولار

وطنا اليوم:شهدت بيتكوين ارتفاعًا كبيرًا هذا العام حيث زادت قيمتها بأكثر من الضعف، وارتفعت بنحو 40% في الأسبوعين الماضيين

اقتربت بيتكوين من حاجز المئة ألف دولار، يوم الخميس، وسط توقعات بأن يُسهم نهج تنظيمي أكثر تقبلاً للعملات المشفرة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترمب في ازدهار القطاع.

تجاوزت بيتكوين لأول مرة حاجز 98 ألف دولار في التعاملات الأوروبية.

وقد شهدت بيتكوين ارتفاعًا كبيرًا هذا العام، حيث زادت قيمتها بأكثر من الضعف، وارتفعت بنحو 40% في الأسبوعين الماضيين، منذ انتخاب ترامب ومجموعة من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس الأميركي.

خلال حملته الانتخابية، عبر ترمب عن دعمه للأصول الرقمية، ووعد بتحويل الولايات المتحدة إلى “عاصمة العملات المشفرة في العالم”، بالإضافة إلى تكوين مخزون وطني من بيتكوين.

ومنذ الانتخابات، تدفق أكثر من أربعة مليارات دولار إلى صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة.

وقد شهد هذا الأسبوع نشاطًا ملحوظًا في تداولات صندوق بلاك روك المتداول في البورصة، حيث زادت خيارات الشراء بشكل ملحوظ مقارنة بالبيع.

تزامنًا مع ارتفاع بيتكوين، سجلت أسهم شركات مرتبطة بالعملات المشفرة مكاسب كبيرة. حيث ارتفعت أسهم شركة مارا القابضة، المتخصصة في تعدين بيتكوين، بنحو 14%، بينما قفز سهم مايكروستراتيجي، وهي شركة برمجيات تركز على شراء بيتكوين، بنسبة 10%، لتتجاوز قيمتها السوقية 100 مليار دولار.