بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إيطاليا: سنعتقل نتنياهو

21 نوفمبر 2024
إيطاليا: سنعتقل نتنياهو

وطنا اليوم_نقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، قوله إنه “سيتعين علينا اعتقال بنيامين نتنياهو إذا زار إيطاليا”.

وتأتي تصريحات كروسيتو في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي جدلًا واسعًا بشأن مذكرات الاعتقال، التي تشمل اتهامات باستخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين في غزة والإشراف على هجمات استهدفت مناطق مأهولة، ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين لهذه الخطوة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، اليوم الخميس، استعداد بلاده لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:19

الأرصاد تكشف موعد ذروة الامطار والكتلة الهوائية القادمة إلى الأردن .. تحذيرات

10:14

مندوبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يرعى إنطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية بالتعاون مع مؤسسة إبصار لعقد المؤتمرات والندوات والتدريب

09:15

هجوم واسع بالمسيرات من لبنان يستهدف الاحتلال

08:11

حزب الله يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية جنوب لبنان

07:27

عاجل…لبنان…إستشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين بغارة على البقاع

22:51

من هو المسؤول عن معاناة الشعب الفلسطيني؟

20:35

بن غفير وآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

20:16

كم حصتك من أموال العالم مجتمعة لو وزعت على سكان الأرض بالتساوي

20:05

الأرصاد للأردنيين: ليالٍ باردة قادمة ارتدوا الملابس الدافئة

19:53

تجارة إربد: حريق سوق البالة طال 100 محل وبسطة

19:41

أوكرانيا تستخدم صواريخ غربية لضرب عمق روسيا.. كيف سيغير ذلك الحرب؟

19:07

واتساب تضيف ميزة تحويل الصوت إلى نص واللغة العربية مدعومة بالكامل

وفيات
وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024وفيات الأربعاء 20-11-2024وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرض