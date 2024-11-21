دورة الضباط الجامعيين المهنيين يؤدون القسم القانوني

وطنا اليوم_احتفلت كلية العلوم العسكرية بجامعة مؤتة الجناح العسكري اليوم الخميس، بأداء القسم القانوني لدورة الضباط الجامعيين المهنيين الفوج/25 ذكور، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية.

وقال المساعد للإدارة والقوى البشرية في كلمة له خلال الاحتفال:” إن كلية العلوم العسكرية بجامعة مؤتة منارة العلم العسكري الذي يصقل الشخصية ويجعلها قادرة على اتخاذ القرارات بشكل مناسب، وأنتم أطباء ومهندسون قد ازددتم علماً عسكرياً يجعل منكم ضباطاً أكْفاء”.

وقال آمر كلية العلوم العسكرية:” إنها لحظة عز وفخر ونحن نحتفل بأداء هذا القسم في هذا الصباح المبارك الأغر الذي نزجي التحية فيه لجعفر وصحبه ونقول له، إن الراية التي أمسكتها بعضديك يوم مؤتة ما زالت مرفوعة يقسم على حملها احفادكم من رجال الكرامة ويحمونها بأرواحهم”.

وألقى مندوب مديرية الافتاء العسكري كلمة تحدث فيها عن أهمية القَسم الذي يعني “أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة” قد عجزت الجبال عن حملها فحملها الإنسان، داعياً الخريجين أن يكونوا خير من حمل هذه الأمانة وأدى الرسالة العظيمة ويكونوا نِعْمَ الجنود لهذا الوطن.