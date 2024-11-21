عاصفة ثلجية تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في فنلندا

وطنا اليوم:أدت أول عاصفة ثلجية شتوية شديدة في فنلندا الخميس إلى حرمان نحو 80 ألف منزل من التيار الكهربائي، فيما ألحقت الرياح العاتية أضرارا بالشبكة، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن هيئة الأرصاد الجوية الفنلندية.

وضربت العاصفة جاري فنلندا الأربعاء وبلغت سرعة الرياح 90 كم/ساعة الخميس، ورافقتها ثلوج وأمطار غزيرة.

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 80 ألف منزل في ذروة العاصفة، ولا يزال 49 ألف منزل يعاني من ذلك عند منتصف النهار.

وقال جاني بارفياينن من الهيئة لوكالة فرانس برس إن “العاصفة أكثر شدة حاليا في جنوب وغرب فنلندا وفي شمال بحر بوثنيان”.

ووصف بارفيانين انقطاع التيار الكهربائي بأنه “غير عادي”، مشيرا إلى أن جاري هو “أحد أقوى العواصف منذ عدة سنوات”.

وتسببت الأحوال الجوية السيئة في وقوع العديد من حوادث الطرق وإحداث ضرر في الغابات.

وعطل سقوط الأشجار حركة القطارات، وطلبت شركة السكك الحديد الوطنية من الركاب الخميس “الاستعداد لحدوث تأخير واحتمال الإلغاء”.

وتم إلغاء أو تأخير العديد من الرحلات الجوية في مطار هلسنكي، وواجهت العبارات القادمة إلى العاصمة صعوبة في الرسو بسبب ارتفاع أمواج البحر ومنسوب مياه البحر بشكل غير مألوف.

وأضاف بارفيانين “من المتوقع أن تتراجع شدة الرياح في جميع أنحاء فنلندا خلال الـ 24 ساعة المقبلة”.