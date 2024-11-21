وفاة ثمانيني وإصابة اثنين في حريق شقة بإربد

وطنا اليوم:تعاملت فرق الإسعاف والإنقاذ في مديرية دفاع مدني شرق إربد، ظهر الخميس، مع حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة البارحة بمحافظة إربد.

وأكد مصدر أمني، أن الحريق أسفر عن وفاة رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، فيما أصيب شخصان آخران بحالات ضيق تنفس نتيجة استنشاق الدخان.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها لتحديد أسباب الحريق .