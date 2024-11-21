الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين

وطنا اليوم:جدد جلالة الملك عبدالله الثاني التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين، ودعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره، ومواصلة العمل من أجل وقف الحرب عليه.

وشدد جلالته في برقية بعثها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي بمناسبة عيد استقلال بلاده، على أن ما يشهده لبنان من عدوان إسرائيلي غاشم يستوجب بذل كل الجهود لوقفه.