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بن غفير: الرد على أوامر الاعتقال يكون بتعزيز الاستيطان

21 نوفمبر 2024
بن غفير: الرد على أوامر الاعتقال يكون بتعزيز الاستيطان

وطنا اليوم:صرح بن غفير بأن الرد على أوامر الاعتقال يكون بفرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان.
وأكد أن إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت يُعد عارًا لا مثيل له، لكنه ليس مفاجئًا.
كما أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تثبت مجددًا أنها معادية للسامية.
وصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بخصوص ما وصفته “بجرائم حرب مزعومة” في قطاع غزة، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا تلك الجرائم.
وأضافت المحكمة في بيان اليوم الخميس أن “هناك ما يدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
وإلى جانب نتنياهو وغالانت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، محمد الضيف.


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