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بدء تنفيذ سحب مياه سد كفرنجة وتحليتها بـ 14 مليون دينار

21 نوفمبر 2024
بدء تنفيذ سحب مياه سد كفرنجة وتحليتها بـ 14 مليون دينار

وطنا اليوم:باشرت مديرية مياه عجلون بتنفيذ عطاء سحب مياه سد كفرنجة بقيمة 14 مليون دينار، وفقا لمدير مياه عجلون مالك الرشدان الخميس.
وقال الرشدان في تصريح إن العطاء يشمل تحلية مياه السد وسحبها الى خزانات تجمعيه على مراحل متعددة وصولا إلى القاعدة وعنجرة (أعلى مناطق مرتفعة في محافظة عجلون) ومن ثم ضخ المياه الى مناطق في عجلون.
وأضاف الراشدان بأن سيتم ضخ المياه الى أحياء في عنجرة واجزاء من القصبة ومنطقة عين جنا وكفرنجة ومناطق تابعة لمنطقة عنجرة .
وبين الرشدان بأن سحب المياه يوفر 350 متر مكعب بالساعة مما سينعكس على الأدوار داخل المحافظة موضحا بأن دور المياه سيصبح داخل محافظة عجلون من 7-10 أيام.


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