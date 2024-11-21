تركيب 170 طرفا صناعيا عبر مبادرة استعادة الأمل الأردنية في غزة

وطنا اليوم:بلغ عدد الأطراف التي تم تركيبها لمبتوري الأطراف في قطاع غزة من خلال مبادرة “استعادة الأمل” حتى الآن 170 طرفا صناعيا.

وأشارت الهيئة الخيرية الهاشمية حول المبادرة أنها تتعامل مع أنواع البتر للأقدام والأيدي كافة، لافتة النظر إلى أن عدد الأطراف السفلية التي تم تركيبها بلغت 140 طرفا، في حين جرى تركيب 30 طرفا علويا.

وبينت الهيئة أن المبادرة تهدف إلى توفير الأطراف الصناعية والرعاية الطبية الضرورية لضحايا فقدان الأطراف في غزة والتي يصل عددها إلى أكثر من 16 ألف شخص.

وأوضحت الهيئة أن التقنية المعتمدة في المبادرة تمكن مبتوري الأطراف بعد تركيب الطرف من استعادة قدرتهم على استعمال الطرف المبتور خلال ساعتين من تركيب الطرف وتعليمهم كيفية تركيبه وفكه بما يتناسب مع قدراتهم الجسدية وطبيعة حياتهم اليومية ونشاطهم.

وتأتي مبادرة “استعادة الأمل” في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، حيث يعاني العديد من الأشخاص من فقدان أطرافهم نتيجة الصراع المستمر.

وتابعت الهيئة: “اليوم أهالي قطاع غزة يستحقون فرصة جديدة للحياة، والأمل في استعادة حركتهم وقدرتهم على العمل والمساهمة في مجتمعهم”.

يذكر أن المبادرة تم إطلاقها بتوجيهات ملكية سامية لدعم مبتوري الأطراف، وتركيب الأطراف الاصطناعية لمحتاجيها من جميع الأعمار بزمن قياسي ليعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية.