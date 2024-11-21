تشغيل نظام تجفيف الحمأة في البيوت الزجاجية الشمسية

وطنا اليوم:افتتح أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري ونائب سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى الاردن السيد غيدو كيمرلينغ نظام تجفيف الحمأة في البيوت الزجاجية الشمسية الأول من نوعه في الأردن بمحطة معالجة مياه صرف صحي مؤتة والمزار بمحافظة الكرك.

واكد الدويري على دورالمشروع في تعزيز الإدارة المستدامة للمياه والحفاظ على البيئة مبينا ان النظام المبتكر يستخدم طاقة الشمس لتحويل الحمأة إلى مورد قيم بما يسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري والمساهمة في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري داعيا الى الاستمرار في الابتكار والتعاون والالتزام بمستقبل مستدام .

وأشاد الدويري بمساهمة التعاون الألماني ممثلة بمشروع GIZ “الإدارة المستدامة للحمأة ” والممول من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وسلطة مياه الأردن وشركة مياه العقبة وأصحاب العلاقة من المجتمع المحلي في تنفيذ هذا المشروع الذي يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 التي تهدف إلى التوقف عن عملية التخلص من الحمأة في مكبات النفايات بحلول عام 2030.مستعرضا التحديات التي تواجه قطاع المياه مثل ندرة المياه والحاجة إلى معالجة فعالة لمياه الصرف الصحي والحمأة.

من جهته اعرب ممثل السفارة الألمانية السيد غيدو كيمرلينغ عن سعادته بحضور حفل إطلاق نظام التجفيف للحمأة باستخدام في البيوت الزجاجية الشمسية الأول من نوعه في الأردن مشددا على أهمية المشروع لإدارة الحمأة المستدامة في الأردن في ظل ما يواجهه من تحديات مختلفة .

وقال ممثل السفارة الالمانية ان تنفيذ النظام سيشكل نقلة نوعية في عمليات تجفيف الحمأة ومعالجتها بطريقة مبتكرة وذات جدوى بيئية واقتصادية تحقق مفاهيم الاستدامة في قطاع المياه في الأردن

وأكد كيمرلينغ على أهمية تغيير الصورة النمطية للحمأة والنمط السائد في التعامل معها كمخلفات إلى مصدر قيم وذو أهمية بيئية وإقتصادية فمن المتوقع أن يقلل هذا النظام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1000 طن سنويًا كما سيسمح بإعادة استخدام حبيبات الحمأة المجففة كمصدر طاقة بديل مما يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي و الصناعات عن طريق استبدال الوقود الأحفوري المستخدم في القطاع الصناعي. وسيقلل من التكاليف التشغيلية للصناعات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال تقليل كلف النقل والتخلص من الحمأة مما يعزز الأداء البيئي والاقتصادي لمحطات المعالجة والقطاع الصناعي. ..

واستعرض كيمرلينغ الشراكة التاريخية بين ألمانيا والأردن لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه ومؤكدا التزام ألمانيا بالاستمرار بدعم الأردن بكافة الامكانيات لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع وتحسين الواقع المائي.