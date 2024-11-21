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مقتل جندي من لواء غولاني في معارك جنوب لبنان

21 نوفمبر 2024
مقتل جندي من لواء غولاني في معارك جنوب لبنان

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل جندي من لواء غولاني في المعارك بجنوب لبنان
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الجندي قتل في اشتباك مع عناصر من حزب الله في الموقع الذي قتل فيه عالم الآثار أمس.
وكانت أفادت مصادر عبرية، أمس الأربعاء، بمقتل 4 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معارك بجنوب لبنان.
وفي السياق، تعرض مبنى يتواجد فيه جنود من جيش الاحتلال في جنوب لبنان لانهيار، فيما أعلن جيش الاحتلال عن رصد 25 صاروخاً أُطلقت من لبنان باتجاه الشريط الساحلي الشمالي.
وذكرت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مدينة نهاريا ومحيطها ثلاث مرات خلال أقل من ساعة.


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