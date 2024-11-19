هكذا ردت الملكة رانيا على شاب طلب منها “رخصة قيادة”

وطنا اليوم_ردت جلالة الملكة رانيا العبد الله على طلب قدمه شاب خلال زيارتها إلى جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وحمل شاب ورقة كتب عليها: “بدي الرخصة جلالتك”، في طلب منه للحصول على رخصة قيادة.

وردت الملكة على الشاب عبر خاصية “ستوري” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “إنجح والكنافة علي”.

قامت جلالة الملكة رانيا العبدالله الثلاثاء بزيارة لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا،خلال أسبوع ريادة الأعمال العالمي في الجامعة.

ورافق جلالتها، صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، مؤسس الجامعة ورئيس مجلس أمنائها، والأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء رئيس الجامعة.

وقامت جلالتها بجولة في كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة، التي تأسست عام 2005. حيث تقدم الكلية درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات مثل علم الحاسوب، وهندسة البرمجيات وعلم الرسم الحاسوبي، والأمن السيبراني، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي.

ومع معدل توظيف يصل إلى 96%، أصبحت الكلية معترف بها دولياً، حيث حصلت الكلية على اعتمادات عالمية مثل ABET لبرنامج علم الحاسوب وEUR-ACE لبرنامج هندسة البرمجيات، الأمر الذي يؤكد جودة وكفاءة برامج الكلية المختلفة من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة تدعم الابتكار العلمي والتكنولوجي في المملكة.