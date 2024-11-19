كتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي تقترب من المنطقة بشكل مبكر

وطنا اليوم:تشير التوقعات إلى احتمالية اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي نحو جنوب شرق أوروبا في حوالي 24 نوفمبر. النماذج الجوية بتحديثاتها الحالية مازالت تطرح احتمالين رئيسيين:

السيناريو الأول: تتوجه الكتلة نحو شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يؤدي إلى تشكل منخفض جوي عميق فوق قبرص. هذا المنخفض قد يؤثر بشكل كبير على بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية، مصحوباً بأمطار غزيرة وانخفاض حاد في درجات الحرارة واحتمالية ان يتسبب بتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الشاهقة ( ليكون منخفض من اصل قطبي مبكر بشكل نادر الحدوث ).

السيناريو الثاني: حدوث “تشريق” للكتلة الهوائية، بحيث تتأثر المناطق المذكورة بحالة عدم استقرار جوي محدودة ترافقها أمطار متفرقة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة.

تبقى هذه الحالة تحت المراقبة الدقيقة، وسيتم تحديث التفاصيل مع اقتراب الفترة.

والله دائماً أعلى وأعلم