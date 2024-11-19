بيونغ يانغ تحذر من رد انتقامي على اتفاق سول وواشنطن وطوكيو

وطنا اليوم:حذرت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، من أن قرار قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الأخير إنشاء أمانة لتعزيز التعاون الأمني بين الدول الثلاث سيؤدي إلى مزيد من الردود الانتقامية، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وانتقدت كوريا الشمالية القرار، في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، بعد أن أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول ونظيره الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بيانا مشتركا في ليما، عاصمة بيرو، الأسبوع الماضي، معلنين إنشاء الأمانة الجديدة.

ووصفت بيونغ يانغ القرار بأنه يعمق جذور المواجهة في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة أسيا والمحيط الهادئ.

وقالت إن أميركا تحاول “امتلاك الهيمنة السياسية والعسكرية”، من خلال تكتل عسكري تطور إلى أن أصبح “تحالفا نوويا”.

ودافع مسؤول في وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية عن التعاون الثلاثي باعتباره “جهدا لحماية القيم العالمية، مثل الحرية وحقوق الإنسان والسلام، وكذلك النظام الدولي”.

وأشار المسؤول إلى أن “هذا موقف شائن من كوريا الشمالية، التي قادت تدمير القيم العالمية والنظام الدولي”.