القرالة: خطأ النقيب جسيم.. والأطباء ملزمون بالتقيّد بالاتفاقية

وطنا اليوم:اكد عضو مجلس نقابة الأطباء د. حازم القرالة التزام نقابة الأطباء بتأجيل البدء بتطبيق لائحة أجور الأطباء الجديدة حتى 15/ 6/ 2025.

وقال القرالة، إن مجلس النقابة فوّض نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي بالعمل الفوري بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024 وإمكانية التفاوض على تطبيق الصندوق التعاوني خلال 3 أشهر.

وأضاف القرالة أن المجلس فوجئ أمس الاثنين بقيام النقيب بمخالفة قرار المجلس وقرّر التوقيع على اتفاقية تأجيل العمل بلائحة الأجور حتى 15 حزيران (يونيو) 2025.

وجرى التوافق أمس الاثنين خلال اجتماع عُقد في وزارة الصحة لمناقشة الخلاف الحاصل بين نقابة الأطباء والجهات التأمينية المختلفة حول لائحة أجور الأطباء لعام 2024 والمنشورة في الجريدة الرسمية.

ونصّ الاتفاق على تأجيل العمل بلائحة أجور الأطباء الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية والاتفاق على تطبيقها اعتبارا من تاريخ 15/6/2025.

كما تمت الموافقة على وضع آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم (158) لسنة 2018 وتشكيل لجنة بعضوية 3 أعضاء من نقابة الأطباء و3 أعضاء من الجهات التأمينية لوضع التفاصيل الضرورية التنفيذية لتطبيق النظام والتعليمات التي يحتاجها، على أن تُنهي أعمالها بتاريخ 15/6/2025.

وأوضح القرالة أن 11 عضوا من مجلس النقابة عرضوا الاتفاقية على المستشار القانوني للنقابة، الذي أكد أن توقيع النقيب يُعتبر نافذا وبالتالي فإن الاتفاقية باتت مُلزمة.

وقال القرالة إن مجلس النقابة، وخلال الأيام الماضية، كان يطالب الأطباء بالالتزام بالقانون عبر تطبيق لائحة الأجور، وإنه اليوم يطالب بتطبيق القانون أيضا عبر الالتزام بالاتفاقية التي وقّعها النقيب.

وشدّد على أن الأزمة الحالية، رُحّلت إلى مجلس النقابة المقبل بعد انتخابه في الانتخابات التي ستجري في شهر آذار (مارس) المقبل.

وأكد القرالة أن هذه هي المرة الرابعة التي تُقدّم فيها نقابة الأطباء منفردة التنازلات لوحدها، وهي من تدفع هي وهيأتها العامة فاتورة ما يحصل دون تنازل من أي طرف كان.

وشدّد على أن الاستشارات القانونية واضحة و”النقيب بشر يصيب ويخطئ”، مبينا أن “الخطأ جسيم إلا أن علينا تقبلّه جميعا”.