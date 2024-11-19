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وفاة و4 اصابات بحوادث مختلفة على طرق داخلية وخارجية

21 ثانية ago
وفاة و4 اصابات بحوادث مختلفة على طرق داخلية وخارجية

وطنا اليوم:تعاملت كوادر ادارة السير منذ فجر اليوم الثلاثاء مع عدد من الحوادث المرورية، أبرزها انزلاق اكثر من 8 مركبات على جسر الظاهر باتجاه مجمع الشمال، دون إصابات أو أضرار مادية.
وأضاف الملازم اول مؤيد محافظة خلال مداخلته على اذاعة الامن العام، بتعامل الكوادر أيضا مع حادث سير بين مركبتين بعد مجمع الشمال باتجاه دوار المدينة الرياضية، وحادث اخر بين اربع مركبات بعد إشارة المشاغل باتجاه السلمان، نتج عنه 3 اصابات متوسطة.
كذلك تم التعامل على دوار الحرمين مع حادث بين 3 مركبات دون اصابات، وحادث آخر بين ٦ مركبات ما بعد مجمع جبر باتجاه الكيلو، اضافة الى التعامل مع عدد من الحوافل المعطلة.
هذا، وتعاملت الدوريات الخارجية خلال ساعات الفجر الاولى من اليوم الثلاثاء مع حادث تدهور لمركبة خصوصي ما بعد اشارة الرامه باتجاه البحر الميت، اصطدمت بأحد أعمدة الانارة، ونتج عن الحادث حالة وفاة، وسقوط العمود على الشارع العام.
وأضاف النقيب مهدي الحمود أنه تم التعامل ايضا مع حادث تدهور لمركبة تريلا محملة بمادة الفوسفات، ما قبل منطقة القويرة باتجاه الجنوب، نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافه باتجاه مستشفى الامير هاشم العسكري.


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