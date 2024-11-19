بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية المنتهية الصلاحية

32 ثانية ago
الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية المنتهية الصلاحية

وطنا اليوم:ضبطت دائرة الجمارك العامة 1000 كيلو كاكاو، و11 ألف عبوة أدوية، و76 ألف حقنة منتهية الصلاحية، و2000 كيلو من مادة المعسل غير صالح للاستهلاك البشري.
وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، في بيان، الثلاثاء، إن الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب تمكنت من ضبط كميات كبيرة من مواد الغذائية منتهية الصلاحية تقدر 1000 كيلو من مادة الكاكاو وعبوات لمستحضرات طبية وأدوية تقدر بحوالي 11 ألف عبوة مخزنة بظروف سيئة جدا.
وأضاف أنه تم ضبط وحوالي 76 ألف من الحقن الطبية البلاستيكية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى كميات كبيرة من مادة المعسل غير صالحة للاستهلاك البشري قدرت بحوالي 2000 كيلو ضبطت في إقليم الوسط بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن الكوادر الجمركية في مديرية مكافحة التهريب كانت قد ضبطت الكميات المذكورة بعد عملية طويلة من البحث والتحري والمراقبة عملت عليها الاقسام المختلفة حتى تمكنت الكوادر من ضبط المواد والمتورطين بهذه العملية وإيداعهم إلى الأجهزة المختصة تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء.
وأكد الناطق الإعلامي بدائرة الجمارك الأردنية بأن الكوادر الجمركية العاملة في مختلف مراكز ومديريات الدائرة تعمل وبشكل حثيث إلى جانب أجهزة الدولة الأخرى في حماية صحة المواطن من عبث ضعاف النفوس من المهربين والباحثين عن الكسب غير المشروع عن طريق مثل هذه الأساليب المخالفة والتي تعرض حياة المواطنين للخطر فضلا عن أنها أعمال تخالف أحكام القانون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:43

روسيا وتعديل العقيدة النووية.. ما وراء الإعلان الأكثر حسما

09:26

مقتل مستوطنة وإصابة 30 آخرين إثر سقوط صاروخ شرق حيفا

06:23

نهب قافلة مساعدات إغاثية في قطاع غزة والأمم المتحدة توضح التفاصيل

05:11

“استبشروا خيرا”..بري أمضى ساعتين في غرفة مغلقة موصولة هاتفيا مع واشنطن وباريس وخرج مبتسما

04:35

نتنياهو يوجه انتقادات لاذعة لبايدن

03:05

واشنطن بوست: عصابات تسرق مساعدات غزة وتعمل بمناطق سيطرة إسرائيل

02:02

تفاصيل مسودة المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في لبنان

01:45

قراءة لخطاب العرش السامي الاول في المئوية الثانية للملك عبد الله الثاني

00:38

سقوط صاروخ على تل أبيب وإندلاع النيران فيه ووقف حركة الطيران بمطار بنغوريون

23:20

20 ساعة من عمليات العزل والتطويق والإطفاء للسيطرة على حريق مصنع كرتون بالكرك

22:08

أبو حسان: جلالة الملك وضع الجميع أمام مسؤولياتهم بصراحته وصلابته، وشعرنا جميعاً بحجم الهم الملك

22:03

الحزب المدني الديمقراطي” يضع أسس انطلاقة إعلامية متميزة تعكس مبادئه وأهدافه

وفيات
وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرضأمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة اللهوفيات الأحد 17-11-2024وفيات الجمعة 15-11-2024