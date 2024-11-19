الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية المنتهية الصلاحية

وطنا اليوم:ضبطت دائرة الجمارك العامة 1000 كيلو كاكاو، و11 ألف عبوة أدوية، و76 ألف حقنة منتهية الصلاحية، و2000 كيلو من مادة المعسل غير صالح للاستهلاك البشري.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، في بيان، الثلاثاء، إن الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب تمكنت من ضبط كميات كبيرة من مواد الغذائية منتهية الصلاحية تقدر 1000 كيلو من مادة الكاكاو وعبوات لمستحضرات طبية وأدوية تقدر بحوالي 11 ألف عبوة مخزنة بظروف سيئة جدا.

وأضاف أنه تم ضبط وحوالي 76 ألف من الحقن الطبية البلاستيكية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى كميات كبيرة من مادة المعسل غير صالحة للاستهلاك البشري قدرت بحوالي 2000 كيلو ضبطت في إقليم الوسط بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن الكوادر الجمركية في مديرية مكافحة التهريب كانت قد ضبطت الكميات المذكورة بعد عملية طويلة من البحث والتحري والمراقبة عملت عليها الاقسام المختلفة حتى تمكنت الكوادر من ضبط المواد والمتورطين بهذه العملية وإيداعهم إلى الأجهزة المختصة تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء.

وأكد الناطق الإعلامي بدائرة الجمارك الأردنية بأن الكوادر الجمركية العاملة في مختلف مراكز ومديريات الدائرة تعمل وبشكل حثيث إلى جانب أجهزة الدولة الأخرى في حماية صحة المواطن من عبث ضعاف النفوس من المهربين والباحثين عن الكسب غير المشروع عن طريق مثل هذه الأساليب المخالفة والتي تعرض حياة المواطنين للخطر فضلا عن أنها أعمال تخالف أحكام القانون.