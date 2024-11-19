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مقتل مستوطنة وإصابة 30 آخرين إثر سقوط صاروخ شرق حيفا

ساعة واحدة ago
مقتل مستوطنة وإصابة 30 آخرين إثر سقوط صاروخ شرق حيفا

وطنا اليوم:أعلن إسعاف الاحتلال مقتل مستوطنة وإصابة 30 مستوطنا، منها إصابتين خطيرتين، إثر سقوط صاروخ في شفا عمرو شرق حيفا.
وأفاد مستشفى رمبام في حيفا باستقبال 30 مصابا من شفا عمرو إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الإثنين إنه رصد إطلاق 10صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي خلال الساعة الماضية.
وفي ذات السياق، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الحصيلة الأولية للغارة التي شنها طيران الاحتلال على زقاق البلاط في بيروت بلغت 4 شهداء و18 مصابا.
وأشارت الى أن الصليب الأحمر اللبناني يناشد من أجل التبرع بالدم من الفئات كافة في مراكز نقل الدم التابعة له.
وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن هجوم بيروت لم يكن لاغتيال قيادات في حزب الله بل لاستهداف غرفة عمليات.


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