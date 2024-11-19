نهب قافلة مساعدات إغاثية في قطاع غزة والأمم المتحدة توضح التفاصيل

وطنا اليوم_صرح المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن قافلة مكونة من 109 شاحنات تحمل إمدادات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأونروا، والتي عبرت معبر كرم أبو سالم متجهة إلى قطاع غزة، تعرضت للنهب يوم السبت. الحادثة تسببت في أضرار جسيمة للشاحنات وخسارة كاملة لبعض الشحنات.

وأشار دوجاريك إلى أن القافلة أُمرت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمغادرة عبر طريق بديل وغير مألوف في مهلة قصيرة. ورغم المحاولات المستمرة لإدخال المساعدات، بما في ذلك إصلاح طريق بديل واستخدام نقطة حدودية جديدة في معبر كيسوفيم، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه تدفق الإمدادات الإنسانية إلى جنوب ووسط غزة.

وأضاف دوجاريك أن الطرق البديلة، بما في ذلك كيسوفيم وكرم أبو سالم، أثبتت عدم جدواها بسبب القضايا الأمنية، وعدم كفايتها لضمان تدفق المساعدات. وأوضح أن الإمدادات المطلوبة لإعداد الوجبات الساخنة لا تكفي سوى ليومين فقط، في حين لم يتلق مليون شخص أي طرود غذائية منذ يوليو أو قبل

ذلك.