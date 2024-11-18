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حماس وأنقرة تنفيان التقارير الاسرائيلية حول خروج قادتها من قطر إلى تركيا

18 نوفمبر 2024
حماس وأنقرة تنفيان التقارير الاسرائيلية حول خروج قادتها من قطر إلى تركيا

وطنا اليوم:نفى مصدر في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، يوم الاثنين، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العبرية حول خروج قيادات حماس من قطر إلى تركيا.وأكد المصدر في بيان مقتضب، أن هذه الأخبار هي محض إشاعات يحاول الاحتلال ترويجها بين الحين والآخر.
كما نفى مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، صحة تقارير تحدثت عن نقل المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطر إلى تركيا.
وقال المصدر الدبلوماسي، لوكالة رويترز، إن “أعضاء المكتب السياسي لحماس يزورون تركيا من وقت لآخر”، مؤكدا أن “الادعاءات بأن المكتب السياسي لحماس انتقل إلى تركيا لا تعكس الحقيقة”.
وتقود قطر منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جهود وساطة لإنهاء الحرب، إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأميركية.
وبعد التوصل لاتفاق هدنة مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم خلالها تبادل أسرى ومحتجزين بين حماس وإسرائيل، فشلت جولات الوساطة الأخرى في التوصل لاتفاق ينهي الحرب التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف شهيد فلسطيني، وتسببت في دمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.


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