إنهاء خلاف لائحة الأجور الطبية.. والتوافق على البدء بتطبيقها في حزيران 2025

وطنا اليوم:عُقد، الاثنين، لقاء في وزارة الصحة لمناقشة الخلاف الحاصل بين نقابة الأطباء والجهات التأمينية المختلفة حول لائحة أجور الأطباء لعام 2024 والمنشورة في الجريدة الرسمية؛ إذ جرى التوافق خلال الاجتماع على لائحة أجور الأطباء الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية والاتفاق على تطبيقها اعتبارا من تاريخ 15/6/2025.

وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزراء الصحة فراس الهواري والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، فيما حضر من الجهات التأمينية كل من رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية نذير الباتع وأمينها العام فواز العجلوني، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات والرئيس التنفيذي للاتحاد مؤيد كلوب والمحامي رائد العويدات. ومثّل نقابة الأطباء في الاجتماع كل من نقيب الأطباء زياد الزعبي ورئيس الصندوق التعاوني حاتم الرواشدة.

وأكد وزير الصحة على روحية التعاون والمسؤولية الوطنية التي سادت الاجتماع من كافة الذوات الذين حضروا، كما أكد الجميع على سيادة القانون وأن الجميع ملتزم تماما بتطبيق النصوص القانونية بكافة مستوياتها.

وأضاف الوزير أنه تم التوافق خلال الاجتماع على لائحة أجور الأطباء الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية والاتفاق على تطبيقها اعتبارا من تاريخ 15/6/2025.

وجرت الموافقة على وضع آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم (158) لسنة 2018 وتشكيل لجنة بعضوية ثلاثة أعضاء من نقابة الأطباء وثلاثة أعضاء من الجهات التأمينية برئاسة أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، لوضع التفاصيل الضرورية التنفيذية لتطبيق النظام والتعليمات التي يحتاجها، على أن تُنهي أعمالها بتاريخ 15/6/2025.

وأوضح الهواري، أن اللجنة ستبدأ عملها فورا عند تشكيل اللجنة، ورفع أسماء أعضائها من قبل الجهات المعنية لوزارة الصحة.