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الرئيس البولندي يصل الأردن في زيارة رسمية

18 نوفمبر 2024
الرئيس البولندي يصل الأردن في زيارة رسمية

وطنا اليوم:وصل رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا إلى عمان، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية للمملكة، يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وكان في استقبال الرئيس البولندي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير البولندي في الأردن لوسيان كاربينسكي وأركان السفارة.


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