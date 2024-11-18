رئيس الوزراء يهنّئ الصَّفدي بانتخابه رئيساً لمجلس النوَّاب

وطنا اليوم:هنَّأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، النَّائب أحمد الصَّفدي بانتخابه رئيساً لمجلس النوَّاب.

كما هنَّأ رئيس الوزراء أعضاء مجلس النوَّاب بثقة المواطنين بانتخابهم أعضاء في مجلس النوَّاب العشرين، وبافتتاح الدَّورة العاديَّة الأولى لمجلس الأمَّة، متمنياً لهم التوفيق والنَّجاح في هذه المرحلة الأساسيَّة من مراحل التَّحديث السّياسي.

وأكَّد حسَّان في مداخلة له عقب انتخاب رئيس مجلس النوَّاب حرص الحكومة على العمل مع مجلس النوَّاب، وفق الأطر الدستوريَّة؛ من أجل إنفاذ ما وجَّه إليه جلالة الملك عبدالله الثَّاني في خطاب العرش السَّامي، وكذلك في كتاب التَّكليف السَّامي للحكومة؛ لمواصلة برامج التَّحديث الوطنيَّة.

كما أكَّد احترام الحكومة لحقّ النُّوَّاب الأصيل في الرَّقابة والتَّشريع وفق الأصول الدستوريَّة، وانفتاحها الكامل على جميع آرائهم وطروحاتهم؛ خدمة للوطن والمواطنين.