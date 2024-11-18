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حسان يؤكد حرص الحكومة على العمل مع مجلس الأعيان وفق الأطر الدستورية

4 ساعات ago
حسان يؤكد حرص الحكومة على العمل مع مجلس الأعيان وفق الأطر الدستورية

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، حرص الحكومة على العمل مع مجلس الأعيان وفق الأطر الدستورية؛ لإنفاذ توجهات جلالة الملك التي جاءت في خطاب العرش السامي.
وقال حسان خلال جلسة المجلس الأولى من عمر مجلس الأمة الـ 20، الاثنين، إن الحكومة ستواصل برامج التحديث الوطنية بمختلف مساراتها، خدمة لأبناء الوطن وبناته بإخلاص وتفان.
وعقد مجلس الأعيان، الاثنين، أولى جلساته في الدورة العادية الأولى من عمر مجلس الأمة الـ 20، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز.
واختار المجلس، سمير الرفاعي نائبا أول لرئيس المجلس الأعيان، وعبدالله النسور نائباً ثانياً، وسهير العلي، وزهير ابو فارس مساعدين للرئيس.
وانتخب المجلس لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي، وتتشكل من الاعيان: سمير الرفاعي ، ورجائي المعشر، ومحمد داودية، وعيسى مراد ، وعبلة عماوي.
وألقى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ظهر الاثنين، خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأُمة العشرين.
جلالته، أكد أن هذا المجلس يشكل بداية لتطبيق مشروع التحديث السياسي، في مسار يعزز دور الأحزاب البرامجية، ومشاركة المرأة والشباب، وهذا يتطلب أداء نيابيا وعملا جماعيا، وتعاونا وثيقا بين الحكومة والبرلمان، على أساس الدستور.
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، قال في كلمة له خلال أول جلسة، “لقد جاءت خطبة العرش السامي ، لترسم ملامح مسيرة مستقبل مملكتنا ، حيث اكد جلالته ان مسيرة التحديث الشاملة ، بابعادها السياسية والاقتصادية والادارية، مسيرة لا رجعة عنها ، وتسير وفق منهجية واضحة، مرتكزة إلى برامج تنفيذ محددة ، انها خطبة ترسم ملامح المستقبل بثقة وامل ، وفيها وجه جلالته الجميع الى التعاون ، بما يمكن مملكتنا من مواصلة مسيرة البناء ، ومراكمة الانجازات التي تحققت في مختلف المجالات.


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