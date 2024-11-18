الأردني الكويتي يشارك في رعاية رالي وادي القمر للملاحة

وطنا اليوم:تحت رعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، إنطلقت في مدينة العقبة يوم الخميس الموافق 14/11/2024 الجولة السابعة وقبل الأخيرة من منافسات رالي باها الأردن من كأس العالم لراليات الكروس كانتري القصيرة – فيا- باها، حيث شارك البنك الأردني الكويتي في رعاية هذه المنافسة التي استمرت خلال الفترة من 14-16/11/2024 ، وهو أول رالي للملاحه يقام في وادي رم بعنوان “رالي وادي القمر للملاحة “، حيث قام سموه بإعطاء شارة الإنطلاق للرالي في ساحة الثورة في مدينة العقبة، ويعد هذا الرالي الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع “كوادز”- فيم – باها، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة – فيا- باها، وباها الأردن الوطني، ورالي وادي القمر للملاحة الأول.

وكان سموه قد اطلع على تجهيزات باها الأردن العالمي، حيث أبدى ارتياحه الكبير لعدد المشاركين في الباها مؤكداً أهمية هذا الحدث الرياضي العالمي في تعزيز مكانة الأردن على خريطة الرياضة الدولية.

وجاءت فكرة تنظيم هذا الرالي في الجنوب إنطلاقاً من العقبة وصولاً إلى وادي رم، لدعم وتنشيط السياحة في منطقة العقبة باعتبارها أحد أهم الوجهات السياحية في الأردن، حيث أتاحت المسابقة المشاركة بشكل فردي او على شكل فرق.

وقد شارك في رالي باها الأردن الوطني 11 متسابقاً، إضافة إلى رالي وادي القمر للملاحة، الذي شارك فيه 27 طاقماً من الهواة على طريق صحراوية، وهو رالي غير تنافسي، ويهدف لاكتساب خبرة مباشرة في القيادة على الطرق الوعرة.

وتنافس تسعة عشر طاقماً وستة عشر دراجاً للحصول على نقاط في بطولتي كأس العالم للباها- فيا، والشرق الأوسط – فيا للسيارات، وقطعوا مسافة 522.43 كم، تنافسياً عبر التضاريس الصحراوية المذهلة في مسار مدمج يبلغ طوله 749.30 كم.

وقد شارك فيه عدد من موظفي البنك الأردني الكويتي والشركة المتحدة للإستثمارات المالية (إحدى الشركات التابعة للبنك) وهم السادة: زيد ناصيف ، بانة يغمور، احمد عبدالعزيز، كريم الشواني، موسى شابسوغ، يوسف عوده، رامي عبدالفتاح، صدام الزبن، نورالدين فريحات، طلال ملحس، سامر يرفاس و خالد ملكاوي. وحقق موظفونا المركز الثالث عن فئة الفرق والمركز الأول عن فئة الأفراد