الرفاعي نائباً أولا والنسور ثانياً لرئيس مجلس الأعيان

وطنا اليوم:وافق مجلس الأعيان في جلسته الاولى التي عقدت اليوم الاثنين بعد خطاب العرش السامي، على تسمية العين سمير الرفاعي نائبا أول لرئيس المجلس والعين عبدالله النسور نائبا ثان.

كما توافق المجلس على تسمية العين سهير العلي والعين زهير ابو فارس مساعدين لرئيس المجلس.

هذا، وانتخب مجلس الأعيان لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي، وتتشكل من الاعيان: سمير الرفاعي ، ورجائي المعشر، ومحمد داودية، وعيسى مراد ، وعبلة عماوي.