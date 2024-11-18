اختيار مختبرات بنك ABC كأحد أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم للمرة الثالثة

وطنا اليوم:نال مركز الابتكار والرقمنة التابع لبنك ABC تقديرًا عالميًا من مجلة جلوبال فاينانس المرموقة لاتباعه لمنهجيات مستقبلية واستخدام أساليب عمل مرنة وإطلاقه لابتكارات رائدة.

المنامة، مملكة البحرين: فاز بنك ABC بجائزة “أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم” ضمن جوائز المبتكرين من مجلة جلوبال فاينانس لعام 2024، نظرًا لجهود مختبرات ABC الرائدة في الابتكار والرقمنة. جاء هذا الفوز، وللمرة الثالثة، ليؤكد على رؤية البنك الثاقبة والتزامه بقيادة الابتكار والتحول الرقمي من أجل إعادة تشكيل ملامح الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. وقد تم الإعلان عن الجائزة في حفل أقيم في لندن حضره نخبة من قادة الصناعة والمبتكرين والرواد من جميع أنحاء العالم.

ومنذ إنشائها في عام 2019، عملت مختبرات ABC للابتكار والرقمنة التابعة للبنك على القيام بتحويل جذري لنماذج الأعمال وتصميم منتجات وحلول مبتكرة والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لتعزيز القيمة المضافة للبنك وقيادة القطاع المصرفي نحو مستقبل واعد. وقد وضعت المختبرات حجر الأساس للبنية التحتية الرقمية للبنك مع تصميم نموذج تشغيل مرن للمبادرات الاستراتيجية مثل إطلاق بنك “إلى” المتوفر حصريًا عبر الهواتف الذكية، والتحول الرقمي لصيرفة الجملة لإثراء تجربة الخدمات المصرفية للشركات والأفراد في المنطقة.

وفي تعليقه على هذا الفوز المميز، صرح السيد/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC قائلًا: “في بنك ABC، نُؤمن بأن الابتكار هو أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجيتنا، في الوقت الذي نمضي فيه بخطوات متسارعة نحو استراتيجيتنا لنصبح بنك المستقبل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبدعم فريقنا المتخصص في الابتكار الذي يستخدم أحدث التكنولوجيا المتوفرة في الصناعة المصرفية، تقود مختبرات ABC برنامج ابتكار شامل يهدف إلى خلق قيمة مضافة وتعزيز مكانة البنك في بيئة أعمال متغيرة باستمرار. نفخر بالفوز بهذه الجائزة العالمية للمرة الثالثة، الأمر الذي يدفعنا لمواصلة توسيع نطاق الابتكار وتقديم حلول مصرفية من الجيل القادم وخلق مستقبل أكثر استدامة لجميع الأطراف المعنية.

ومن جانبه، قال السيد/ جوزيف جيرابوتو، مؤسس ومدير تحرير مجلة جلوبال فاينانس قائلًا: “يواصل الابتكار في طريقه لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على اكتساب ميزة تنافسية استراتيجية. من خلال استغلال التكنولوجيات الجديدة والتفكير المبتكر، طور الفائزون هذا العام حلولًا رائدة لمساعدة العملاء في تجاوز العقبات وتقديم تجارب مستخدم استثنائية.

وبهذه المناسبة، أضاف الدكتور/ يوسف الماص، رئيس دائرة الابتكار لمجموعة ABC قائلًا: “تلتزم مختبرات ABC بحل المشاكل بطرق فعالة وجديدة، مما يعزز تجربة العملاء ويدفع بعجلة نمو الأعمال ويُحسن الكفاءة التشغيلية ويُخفف من حدة المخاطر ويُرسخ مكانتنا كبنك المستقبل. يُشرفنا أن يحظى هذا النهج بإشادة مجلة جلوبال فاينانس المرموقة مرة أخرى، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لشكر قيادتنا على رؤيتهم وتوجيهاتهم، كما أتقدم بالشكر للزملاء في المجموعة على مشاركتهم الفعالة في رحلة الابتكار.”

من خلال برنامج ابتكار مخصص حسب الاحتياجات، تدير مختبرات ABC ثلاثة محافظ مُتخصصة تهدف إلى تمكين واستكشاف وتنفيذ ابتكارات الأعمال والتكنولوجيا الرائدة. تضم الإنجازات الأخيرة البارزة إطلاق حل للدفع الفوري عبر الحدود ذو قيمة عالية باستخدام الودائع المشفرة ومنصة إلكترونية متطورة للشركات تعمل كبوابة رقمية لمجموعة منتجات البنك، ومنصة واجهة أمامية من الجيل التالي تحدث نقلة نوعية في طريقة تفاعل العميل، وبرنامج للذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة أعمال جديدة من الذكاء الاصطناعي التحليلي والتوليدي.