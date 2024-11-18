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البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها

18 نوفمبر 2024
البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها

وطنا اليوم:التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الإثنين في مبنى الوزارة مجموعة من المزارعين من مختلف مناطق المملكة.
واستمع الوزير إلى مطالب القطاع الزراعي وتحديدا مسألة تنظيم شؤون العمالة الزراعية التي يحتاجها القطاع.
وأكد أن القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني والوزارة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس ملف العمالة غير الأردنية من كافة جوانبه، خاصة العمالة غير الأردنية التي يحتاجها القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن وزارة العمل مناط بها تنظيم سوق العمل ويندرج تحت هذا الدور ملفات عديدة من بينها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، مؤكدا أن الوزارة تدرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها


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