ملتقى في تجارة عمان حول الاستدامة والتنمية الاقتصادية

وطنا اليوم:تنظم غرفة تجارة عمان، يوم الأربعاء المقبل، وبالتعاون مع اتحاد المدربين العرب الملتقى العربي الثامن (الاستدامة والتنمية الاقتصادية – دور القيادات في تحقيق التميز المؤسسي في ظل الثورة الرقمية).

ويأتي الملتقى كمنصة رئيسية لتعزيز شبكة العلاقات وتجمع بين القادة التجاريين، أعضاء غرفة تجارة عمان، الخبراء، الاكاديميين، الباحثين، والمدربين لبحث واستكشاف كيفية توظيف التكنولوجيا الرقمية في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التميز المؤسسي.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الاثنين، يهدف الملتقى الى مناقشة أحدث الابتكارات التكنولوجية، ودراسة تأثيرها على الاستدامة والنمو الاقتصادي، مع التركيز على الاستراتيجيات القيادية التي تُمكن المؤسسات من التفوق في بيئة عمل تتسم بالتغير السريع.

ويشتمل الملتقى على جلسات علمية ونقاشية، تتناول محور التكنولوجيا والابتكار كركائز للاستدامة والتنمية الإقتصادية، ومحور التدريب كأداة للتطوير المؤسسي، ومحور جوائز التميز المؤسسي واستراتيجيات القيادة.

وسيتم خلال الملتقى افتتاح “بوابة الخبراء العرب”، المنصة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودعم الشركات والخبراء العرب في تطوير أعمالهم.

وتمثل البوابة نقلة نوعية في تفعيل العمل العربي المشترك، حيث تسهم في توفير بيئة تجمع الخبرات والكفاءات العربية لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزز الفرص أمام الشركات للاستفادة من خدمات استشارية وتدريبية متميزة، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان الملتقى، الذي يقام برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، يوفر فرصة مهمة للمشاركين لاكتساب رؤى جديدة من تجارب الخبراء في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاستدامة، بالاضافة الى تحليل التحديات التي تواجه المؤسسات في ظل التغيرات الرقمية الحالية،

وقال الحاج توفيق ان الملتقى يتيح للمشاركين التعرف على الممارسات الفضلى لتعزيز الأداء المؤسسي والكفاءة، وتطوير سبل الحصول على جوائز التميز العربية من خلال تحقيق التفوق في الأداء المؤسسي، وتعزيز فرص التعاون والتواصل بين القيادات والمؤسسات لدعم مبادرات التنمية المستدامة

من جهته، أعرب رئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس خطايبة عن شكره وتقديره لغرفة تجارة عمان، على اهتمامها بتنظيم هذا الملتقى، وحرصها الشديد على أن تكون انطلاقة “بوابة الخبراء العرب” من مقرها.

وأكد الدكتور خطايبة أن هذه الخطوة تعكس التزام الغرفة بتعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتميز المؤسسي على المستوى العربي.

يذكر أن اتحاد المدربين العرب الذي تأسس عام 2012 يعتبر أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العامل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية ليكون مظلة تعمل على تأصيل مهنة التدريب في الوطن العربي، ويتخذ من عمان مقرا له