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سقوط جسم طائر في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة

18 نوفمبر 2024
سقوط جسم طائر في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي ان جسماً طائراً سقط فجر اليوم الإثنين في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة جنوب المملكة.
وبين المصدر أنه لم ينتج عن الحادثة أي أضرار بشرية أو مادية، فيما وصلت كوادر من الدفاع المدني وفريق كشف هندسي عسكري للموقع.
ودعا المصدر المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن هذه الأجسام أو العبث بها لضمان سلامتهم وممتلكاتهم.


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