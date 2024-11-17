عاجل | الصفدي يستضيف 130 نائباً وأمناء عامين للأحزاب

وطنا اليوم_استضاف النائب أحمد الصفدي، المرشح لرئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس والأمناء العامين للأحزاب السياسية في لقاء خاص.

وقد شهدت الدعوة حضور 130 نائباً، بالإضافة إلى عدد كبير من الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية.

وأكد الصفدي خلال كلمته أن اليوم يشهد تكاتفاً قوياً في جبهة أردنية موحدة تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، مشيراً إلى أن أمام المجلس مسؤوليات كبيرة لتحقيق تطلعات وأهداف الشعب الأردني.

وفيما يخص انتخابات رئاسة مجلس النواب، أشار الصفدي إلى أن المنافسة حق مشروع للجميع، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو تعزيز وحدة الصف النيابي، مع التأكيد على أنه لن يكون هناك أي إقصاء لأي طرف.