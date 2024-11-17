بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. مجتمع مدني

عاجل | الصفدي يستضيف 130 نائباً وأمناء عامين للأحزاب

18 نوفمبر 2024
عاجل | الصفدي يستضيف 130 نائباً وأمناء عامين للأحزاب

وطنا اليوم_استضاف النائب أحمد الصفدي، المرشح لرئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس والأمناء العامين للأحزاب السياسية في لقاء خاص.

 

وقد شهدت الدعوة حضور 130 نائباً، بالإضافة إلى عدد كبير من الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية.

 

وأكد الصفدي خلال كلمته أن اليوم يشهد تكاتفاً قوياً في جبهة أردنية موحدة تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، مشيراً إلى أن أمام المجلس مسؤوليات كبيرة لتحقيق تطلعات وأهداف الشعب الأردني.

 

وفيما يخص انتخابات رئاسة مجلس النواب، أشار الصفدي إلى أن المنافسة حق مشروع للجميع، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو تعزيز وحدة الصف النيابي، مع التأكيد على أنه لن يكون هناك أي إقصاء لأي طرف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:09

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤ يجري عملية جراحية نوعية

19:07

آراء الشخصيات الوطنية في خطاب العرش السامي: رؤية استراتيجية تُلهِم الأردنيين وتوحِّد الرؤى الوطنية

19:07

الإفراج عن الصحفي عمير الغرايبة المعتقل بسوريا منذ 2019

19:03

انتخاب أحمد الصفدي رئيسا لمجلس النواب

18:36

تجارة الاردن : التعاون مع الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

18:17

خطاب الملك والمشهد القادم 

16:42

بوريل: لم تعد لدي كلمات تعبر عن حجم المأساة في غزة

16:33

الخدمات الطبية الملكية تطلق قناة خاصة على واتساب

16:29

مذكرة نيابية للمطالبة بحل قضية لائحة الأجور الطبية

16:11

النواب يقرؤون الفاتحة على ارواح شهداء غزة

15:42

النائب القطامين: المهندس إذا سمحت

15:28

التزام حكومي بتحقيق حياة كريمة لكبار السن من خلال استراتيجيات شاملة

وفيات
وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرضأمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة اللهوفيات الأحد 17-11-2024وفيات الجمعة 15-11-2024