منخفض جوي مصحوب بالأمطار يؤثر على الأردن الاثنين

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب المنخفض الجوي المتوقع، محذرة من المخاطر المحتملة جراء تساقط الأمطار وتدني الرؤية بسبب الضباب.

وأكدت على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بعبورها سواء بالمركبات أو سيرًا على الأقدام.

كما شددت المديرية على سائقي المركبات ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرقات، خاصة في المناطق التي تشهد ضبابًا أو تساقط أمطار، مما قد يسبب تدني الرؤية.

وأكدت المديرية أهمية التأكد من سلامة وسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة في الأماكن المغلقة عند استخدامها. وفي حالات الطوارئ، دعت المديرية المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال على الرقم الموحد 911.

ويتأثر الأردن مع ساعات صباح الاثنين بتأثيرات مُنخفضٍ جوي يتمركز بعيداً عن المملكة فوق الأراضي التركية.

ويتوقع أن يجلب زخاتٍ من الأمطار تتركز في شمال المملكة وتمتد على فترات نحو الأجزاء الوسطى منها.

ويُتوقع حدوث انخفاض على درجات الحرارة، مع هطول زخات من الأمطار تتركز في شمال الأردن.