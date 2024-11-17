بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

منخفض جوي مصحوب بالأمطار يؤثر على الأردن الاثنين

3 ساعات ago
منخفض جوي مصحوب بالأمطار يؤثر على الأردن الاثنين

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب المنخفض الجوي المتوقع، محذرة من المخاطر المحتملة جراء تساقط الأمطار وتدني الرؤية بسبب الضباب.
وأكدت على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بعبورها سواء بالمركبات أو سيرًا على الأقدام.
كما شددت المديرية على سائقي المركبات ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرقات، خاصة في المناطق التي تشهد ضبابًا أو تساقط أمطار، مما قد يسبب تدني الرؤية.
وأكدت المديرية أهمية التأكد من سلامة وسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة في الأماكن المغلقة عند استخدامها. وفي حالات الطوارئ، دعت المديرية المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال على الرقم الموحد 911.
ويتأثر الأردن مع ساعات صباح الاثنين بتأثيرات مُنخفضٍ جوي يتمركز بعيداً عن المملكة فوق الأراضي التركية.
ويتوقع أن يجلب زخاتٍ من الأمطار تتركز في شمال المملكة وتمتد على فترات نحو الأجزاء الوسطى منها.
ويُتوقع حدوث انخفاض على درجات الحرارة، مع هطول زخات من الأمطار تتركز في شمال الأردن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:05

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزرعيني والبقور

21:51

المعايطة : الانتخابات جزء من مسار التحديث السياسي

21:32

(المركز الثقافي الصيني يطلق مهرجان بكين السينمائي الدولي )

21:02

البنك العقاري المصري العربي يقيم يوم طبي لموظفيه

20:54

ديشامب: مبابي يعاني من فترة صعبة ولكن قيمته تبقى استثنائية

20:47

منتخب النشامى يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الكويت

20:43

هيفا وهبي بإطلالة مثيرة في باريس بعد غياب طويل

20:39

إعادة تعريف طبيعة وأطراف الصراع مع إسرائيل

20:35

تعرف إلى الفوائد المذهلة للتوت الأزرق

20:30

اكتشاف أكبر مستعمرة مرجانية بحرية في العالم

20:17

مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر بمعارك شمال غزة

20:13

الحكومة تصدر تعليمات العمل الاضافي للموظفين في الأردن

وفيات
أمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة اللهوفيات الأحد 17-11-2024وفيات الجمعة 15-11-2024وفيات الأربعاء 13-11-2024غسان شاكر في ذمة الله