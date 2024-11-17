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نظام جديد .. 50 دينارا بدل نقل ودفن الموتى داخل عمّان

3 ساعات ago
نظام جديد .. 50 دينارا بدل نقل ودفن الموتى داخل عمّان

وطنا اليوم:صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5962 ،اليوم الاحد، نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان بمقتضى المادة 35 من قانون أمانة عمان.
وبحسب المادة 5، فإنّ الأمانة تتقاضى بدل نقل الموتى ودفنهم من ذوي المتوفي مبلغًا ومقداره 50 دينارًا.
وكما نصت المادة 6 من النظام على أنّ تتولى الامانة نقل الموتى من الفقراء وفاقدي السند الأسري والأجانب وأي حالة أخرى تقرر الجهات المختصة أو الأمين دفنهم في داخل حدود الأمانة وتتحمل الأمانة في سبيل ذلك التكاليف والنفقات جميعها.
المادة 7 :”مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بالأراضي فلمجلس الأمانة وبناء على تنسيب الأمين احداث مدافن جديدة في الحالات التالية”:
أ – اذا لم يكن في المقبرة متسع للدفن.
ب – اذا كان استمرار الدفن في أي مقبرة مضرًا بالصحة العامة أو خطرًا عليها بسبب قربها من مصادر المياه وتمديداتها أو بسبب اي ظروف اخرى يقدرها مدير الشؤو الصحية.


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