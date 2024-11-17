بعثة تجارية تونسية تزور الأردن الاربعاء

وطنا اليوم:تستضيف غرفة تجارة عمان، وبالتنسيق مع السفارة التونسية في المملكة، يوم الاربعاء المقبل، بعثة تجارية تونسية تضم عدة شركة تجارية وصناعية، متخصصة بقطاعات السراميك والبورسلان واسمنت التبليط والمواد الغذائية (الاجبان بجميع أنواعها ،البسكويت، زيت الزيتون المُنكه، الخل، عصير الليمون).

وحسب بيان لغرفة تجارة عمان اليوم الاحد، تعقد البعثة لقاءات ثنائية تجمع المستوردين والتجار والموزعين والمصدرين من الأردن وتونس، بالإضافة لتجارعرب مقيمين بالمملكة.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ضرورة تعزيز التجارة البينية وعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وتونس، وإزالة أية معيقات أمام حركة انسياب المستوردات والصادرات بالاتجاهين.

وأشار الى أن زيارة البعثة للمملكة تكتسب أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وتأتي ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك بين الغرفة والسفارة التونسية في المملكة.

ودعا الحاج توفيق التجار والمستوردين والمصدرين الأردنيين والعرب المقيمين بالمملكة، إلى حضور اللقاءات التي ستبدأ في الساعة العاشرة من صباح الاربعاء المقبل وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا في مقر الغرفة بالشميساني، مبينا أن لقاءات أخرى ستعقد لاحقا لمختلف القطاعات التجارية والخدمية.

وأكد أن زيارة البعثة تعكس الانطلاقة الجديدة لشكل العلاقة الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون المشترك وتوسيع الشراكات التجارية، لافتا الى اهمية زيارة البعثة التجارية التونسية للمملكة ودورها في استكشاف الفرص المتوفرة، والتشبيك بين المستوردين والتجار.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس بلغ خلال ال 8 اشهر الاولى من عام 2024 نحو 20 مليون دينار اردني، تركزت الصادرات الأردنية بمنتجات الصناعات الكيماوية ولدائن ومواد نسيجية وجلدية ومعادن ومنتجات صناعة الاغذية ومنتجات نباتية، وآلات واجهزة ومعدات كهربائية