بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الزام جميع سيارات السفريات في الأردن بتقديم طلب عبر منصة الكترونية

17 نوفمبر 2024
الزام جميع سيارات السفريات في الأردن بتقديم طلب عبر منصة الكترونية

وطنا اليوم:قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة الوشاح إن حركة نقل الركاب من وإلى الدول المجاورة تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي عوائق لحركة السفريات وخاصة ما يتعلق بنقل الركاب براً باتجاه سوريا وبالعكس.
وأشارت في حديثها لأمن إف إم أنه وبسبب الظروف الأمنية المحيطة بالمملكة وخاصة ما يتعلق بعمليات التهريب على الحدود – المعلن عنها حكومياً – كان لا بد من تنظيم هذه العملية والتدقيق أيضا على كافة المسافرين من خلال منصة الكترونية موجودة لدى الأردن والطرف الأخر في سوريا تلزم جميع سيارات السفريات التقدم بطلبات عبر هذه المنصة لنقل الركاب .
وأوضحت أن الهدف الرئيس من هذه المنصة تنظيم عملية الدخول والخروج لأعداد السيارات من قبل الطرفين مؤكدة على أن السائق لا يتأخر كثيرا وبما لا يزيد عن3 إلى 4 أيام من تاريخ تقديم الطلب عبر المنصة للحصول على الموافقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:05

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزرعيني والبقور

21:51

المعايطة : الانتخابات جزء من مسار التحديث السياسي

21:32

(المركز الثقافي الصيني يطلق مهرجان بكين السينمائي الدولي )

21:02

البنك العقاري المصري العربي يقيم يوم طبي لموظفيه

20:54

ديشامب: مبابي يعاني من فترة صعبة ولكن قيمته تبقى استثنائية

20:47

منتخب النشامى يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الكويت

20:43

هيفا وهبي بإطلالة مثيرة في باريس بعد غياب طويل

20:39

إعادة تعريف طبيعة وأطراف الصراع مع إسرائيل

20:35

تعرف إلى الفوائد المذهلة للتوت الأزرق

20:30

اكتشاف أكبر مستعمرة مرجانية بحرية في العالم

20:27

منخفض جوي مصحوب بالأمطار يؤثر على الأردن الاثنين

20:17

مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر بمعارك شمال غزة

وفيات
أمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة اللهوفيات الأحد 17-11-2024وفيات الجمعة 15-11-2024وفيات الأربعاء 13-11-2024غسان شاكر في ذمة الله