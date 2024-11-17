صندوق المعونة: أكثر من 40 ألف أسرة استفادت من البرامج الشهرية والدعم الموحد في 2024

وطنا اليوم:استفادت أكثر من 40 ألف أسرة من برامج المعونات الشهرية وبرامج الدعم النقدي الموحد الذين ينفذهما صندوق المعونة الوطنية للعام الحالي، ليصل إجمالي المنتفعين إلى 236613 أسرة.

ووفق تقرير أداء برامج صندوق المعونة الوطنية، فإن الصندوق خصص معونات لـ 10807 أسر في برامج المعونات الشهرية، ولـ 29245 أسرة لبرنامج الدعم النقدي الموحد خلال العام 2024.

صندوق المعونة، ينفذ برامج عدة بهدف المساهمة في تخفيض نسب الفقر على المستوى الوطني وتخفيف حدته، تتوزع بين برامج تحويلات نقدية دورية وبرامج مساعدات نقدية موجهة تصرف لمرة واحدة مرتبطة بظرف خاص، إضافة إلى برامج تمكين اقتصادي تستهدف تمكين الأسر اقتصاديا لمحاولة إخراجها من دائرة الفقر.

ويحدّد الصندوق الأسر الفقيرة المستهدفة من خلال استخدام نظام استهداف رقمي متطور مبني على مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، يستطيع تمييز الأسر الفقيرة عن غيرها إضافة إلى قدرته على ترتيب الأسر حسب شدة فقرها من الأشد فقرا إلى الأقل فقرًا، ويتم استهداف الأسر الأشد فقرًا حسب العدد المستهدف.

برنامج المعونات المالية

يستهدف برنامج المعونات المالية الشهرية الأسر الفقيرة ضمن فئات محددة وهي الفئات التي يكون فيها رب الأسرة غير قادر على العمل، وبلغ عدد الأسر التي استفادت من البرنامج العام الحالي 10807 أسر.

برنامج الدعم النقدي الموحد

والبرنامج الرئيسي للتحويلات النقدية للأسر الفقيرة في الصندوق هو برنامج الدعم النقدي الموحد، إذ بلغ عدد الأسر التي يستهدفها البرنامج لنهاية العام الحالي 29245 أسرة. فيما بلغ إجمالي عدد الأسر المنتفعة منه 190760 أسرة.

وبلغ إجمالي عدد الأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية وبرامج الدعم النقدي الموحد 236613 أسرة.

برنامج المعونات الطارئة

وتصرف المعونات المالية الطارئة للأسر المحتاجة والتي تمر بظروف طارئة استثنائية تتطلب نوعا من الحماية والرعاية العاجلة.

وخلال العام الحالي، بلغ العدد التراكمي للأسر المنتفعة من برنامج المعونات المالية الطارئة (الفورية) 5981 أسرة، فيما انتفعت 4167 أسرة من برامج المعونات المالية الطارئة (العادية)، بحسب التقرير.

برنامج التأهيل الجسماني

بينما يهدف برنامج التأهيل الجسماني إلى توفير الدعم المالي اللازم للأشخاص المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون شراء معينات وأجهزة طبية مساندة، وبلغ العدد التراكمي للأسر المنتفعة منه 616 أسرة.

تمكين اقتصادي

يركز الصندوق في سياساته للتمكين الاقتصادي على “التخريج”، إذ يستهدف الأفراد الأقل فقرًا للخروج من عتبة الفقر، ويتم التركيز بشكل خاص على برامج التدريب في مكان العمل والتدريب المنتهي بالتشغيل.

ولتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وصل عدد الأفراد التراكمي المنتفعين من برنامج التدريب 891 فردا، فيما انتفع 2489 فردا من برنامج التشغيل الوطني.

وعن البرامج الأخرى، يعمل صندوق المعونة على تقديم العديد من الخدمات الإضافية التي من شأنها مساعدة الأسر الفقيرة ، منها برامج المعونات الإضافية، إذ بلغ العدد التراكمي للمنتفعين منه 6026 منتفعا.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، بلغ العدد التراكمي للمنتفعين منه 204595 منتفعا، بينما يقدم الصندوق خدمة إضافية تتعلق بدعم الطاقة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إذ بلغ العدد التراكمي للمنتفعين منها 1200 منتفع.

وفيما يخص المساعدات العينية؛ التي تعنى بمبادرات المسؤولية الاجتماعية، بلغ العدد التراكمي للمنتفعين منها 11349 منتفعا.